«Un véritable malentendu» : alertée par la présence d'un homme armé près de Munich, la police allemande ouvre le feu et blesse un soldat en exercice

Afin de se préparer à une guerre de haute intensité, les militaires allemands effectuent des exercices en conditions réelles. (illustration) [Jonas Walzberg / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Durant l'exercice «Marshal Power» organisé par l'armée allemande, un militaire a été blessé par balle mercredi 22 octobre lors d'une intervention de la police bavaroise, qui croyait faire face à un forcené dans les rues d'Erding, au nord-est de Munich.

Une situation rocambolesque. Le mercredi 22 octobre, l'armée allemande a entamé un exercice de grande envergure, baptisé «Marshal Power», principalement en Bavière. Lors de ces manœuvres, les soldats de la Bundeswehr évoluaient en conditions réelles, parmi les civils.

Le but : s'entraîner au cas de figure dans lequel un pays membre de l'OTAN appellerait en renfort les forces de l'Alliance pour repousser une invasion. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Un affrontements entre policiers et militaires

Aux alentours de 17h, dès le premier jour de l'exercice, la police a été alertée par des habitants d'Erding, au nord-est de Munich, de la présence d'un homme vêtu d'une tenue de camouflage et armé d'un fusil. Immédiatement, des dizaines d'agents de police ont été dépêchés sur place.

Selon des informations du quotidien national allemand Bild et du média local BR24, des militaires ont alors tiré des balles à blanc, qui ne produisent qu'une forte détonation, en direction des forces de l'ordre, croyant qu'il s'agissait d'un entraînement. Mais la police a riposté à balles réelles, touchant légèrement l'un des soldats.

Immédiatement après l'incident, toute la zone a été bouclée. Selon un porte-parole du commandement opérationnel de la Bundeswehr, cité par le média français opex360, «un véritable malentendu a conduit à un échange de tirs entre les troupes participant à l’exercice et la police appelée par les habitants».

L'armée et les forces de l'ordre se rejettent la faute

L'armée a affirmé que l'exercice avait été annoncé suffisamment à l'avance. Néanmoins, un syndicaliste policier bavarois a expliqué dans une interview à BR24 que, si les autorités étaient au courant de la tenue de «Marshal Power», elles «ne savaient pas qu'ils seraient déjà ici à Erding le mercredi 22 octobre».

Le préfet d'Erding, Martin Bayerstorfer, a, lui, qualifié de «catastrophe absolue» la communication défaillante entre la police et la Bundeswehr. «Je suis consterné par cet incident durant lequel un soldat a été blessé par balle réelle», a-t-il déclaré à BR24.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer qu'elles ont été les causes précises de ce quiproquo invraisemblable. L'armée allemande a indiqué de son côté que l'exercice se poursuivrait jusqu'au 29 octobre, comme prévu.

