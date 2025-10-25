Déploiement d'un porte-avions, menace de guerre... Pourquoi Donald Trump hausse de nouveau le ton contre le Venezuela ?

Donald Trump a demandé le déploiement d'un porte-avions dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue provenant, selon Washington, du Venezuela. Une décision qui inquiète, notamment en Amérique latine.

Une tension palpable. Donald Trump a décidé d'augmenter considérablement la puissance des moyens militaires américains en Amérique latine, vendredi, avec l'envoi d'un puissant porte-avions en appui des opérations menées contre le narcotrafic dans la région.

Le porte-avions Gerald R. Ford, le plus grand du monde, et la flotte qui l'accompagne, vont venir «renforcer les moyens actuels pour déjouer le trafic de stupéfiants et démanteler des organisations criminelles transnationales» dans la zone de commandement correspondant à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, a annoncé le Pentagone sur X vendredi, sans préciser davantage sa destination.

The U.S. Department of Defense has announced that the USS Gerald R. Ford (CVN-78) and her Carrier Strike Group, consisting of the Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyers; USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81), and USS Bainbridge (DDG-96), have been… pic.twitter.com/qaXs5l8JVb — OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2025

Officiellement, il s'agit de «consolider la capacité des Etats-Unis à détecter, surveiller et stopper acteurs et activités illicites», a-t-il ajouté.

«La prochaine étape, c'est l'opération terrestre»

Jeudi, Donald Trump a estimé ne pas avoir besoin d'un accord du Congrès pour valider des opérations contre le Venezuela ou d'autres pays impliqués selon lui dans le narcotrafic.

«Je pense qu'on va simplement tuer les gens qui font entrer de la drogue dans notre pays, ok ?», a-t-il lancé, en comparant les cartels de la drogue au groupe djihadiste Daech. «La prochaine étape, c'est l'opération terrestre», a-t-il menacé. Jusque-là, huit navires et dix avions de combat furtifs F-35 ont notamment été déployés. Un déploiement important qui nourrit les craintes d'un conflit à plus grande échelle.

le Vénézuéla répond...

Face à cette annonce, le Venezuela a répondu par l'intermédiaire de son président : «Ils inventent une nouvelle guerre éternelle, ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre et ils inventent une guerre que nous allons éviter», Nicolas Maduro, lors d'une allocution radiotélévisée.

Caracas accuse Washington de chercher à renverser le président Nicolas Maduro et affirme disposer de 5.000 missiles antiaériens portables de fabrication russe pour contrer les forces américaines. D'autres pays d'Amérique du Sud ont réagi face au comportement des Etats-Unis.

... et l'Amérique du Sud s'inquiète

La Colombie a également déclaré son mécontentement face au comportement des Etats-Unis. Sévère critique des frappes américaines qu'il compare à des «exécutions extrajudiciaires», le président colombien Gustavo Petro est désormais visé par des sanctions économiques américaines pour avoir permis, selon Washington, aux cartels de la drogue de «prospérer». «Aucun recul et jamais à genoux», a rétorqué Gustavo Petro à ces sanctions.

Le Brésil, puissance majeure dans la région, a exprimé son inquiétude face à ces frappes aériennes menées «sans preuve». «Nous ne pouvons pas accepter une intervention extérieure» qui «pourrait enflammer l'Amérique du Sud», a averti dans un entretien à l'AFP le conseiller spécial du président Lula pour les Affaires étrangères, Celso Amorim.

Une rencontre est prévue entre Donald Trump et son homologue brésilien Lula au cours de la tournée du président américain en Asie. Les deux dirigeants vont pouvoir échanger à l'occasion d'un sommet en Malaisie ce week-end.