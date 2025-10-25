Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Donald Trump : en route vers l'Asie, le président américain a rencontré l'Émir du Qatar

Donald Trump a rendu hommage à l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. [Evelyn Hockstein/Reuters]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le président américain Donald Trump rencontre samedi, à bord de son avion, l'émir et le Premier ministre du Qatar pour des discussions sur le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, lors d'une escale dans l'émirat, sur son chemin pour la Malaisie.

Ce samedi 25 octobre, le président américain Donald Trump a rencontré, à bord de son avion, l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani ainsi que son Premier ministre, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahmane Al-Thani, pour des discussions sur le cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza. 

Durant cette rencontre, Donald Trump a rendu hommage aux deux hommes dont le pays a été un médiateur pour l’instauration de la trêve en cours entre Islamiste et le mouvement terroriste palestinien Hamas sur la base d’un plan que le président américain a mis en place pour mettre fin à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par les attaques du Hamas sur le sol israélien. 

Plus d’informations à venir…

Etats-UnisDonald TrumpQatarMondeInternational

À suivre aussi

États-Unis : deux personnes tuées et sept autres grièvement blessées lors d’une fusillade de masse en Caroline du Nord 
Quel est ce test prometteur qui pourrait détecter 50 types de cancers ? 
États-Unis : un «ami proche» de Donald Trump fait un don de 130 millions de dollars au Pentagone pour payer les salaires des militaires en plein shutdown

Ailleurs sur le web

Dernières actualités