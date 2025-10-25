Donald Trump ne veut pas «perdre son temps» à rencontrer Vladimir Poutine sans l'espoir d'un accord 

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie semblent être au point mort. Donald Trump a annoncé qu’il ne perdra pas son temps à organiser une rencontre avec Vladimir Poutine si celui-ci n’envisage pas la possibilité d’un accord de paix avec l’Ukraine.

Donald Trump s’avoue-t-il vaincu ? Ce samedi 25 octobre, le président américain a déclaré qu’il ne «perdrait pas son temps» à organiser une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine.

«Il faudrait que je sache que nous allons parvenir à un accord», a expliqué Donald Trump aux journalistes à bord de l’Air Force One, en réponse à une question sur les conditions d’un éventuel nouveau sommet avec son homologue russe.

«Je ne vais pas perdre mon temps. J’ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais cette situation est très décevante», a-t-il ajouté, en évoquant ses tentatives infructueuses de médiation entre Moscou et Kiev.

Le mardi 21 octobre, Donald Trump avait déjà annoncé le report de son voyage à Budapest, où il devait rencontrer le dirigeant russe, affirmant ne pas vouloir d’une « rencontre pour rien ».

Pour rappel, les deux hommes s’étaient déjà rencontrés en août dernier en Alaska, sans parvenir à aucun accord de paix.

Rencontre au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping

Toutefois, toutes les relations diplomatiques de Donald Trump ne sont pas au point mort.

Alors que le président américain s’apprête à se rendre en Corée du Sud pour le sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), il a annoncé qu’il en profiterait pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, afin d’évoquer de nouveaux accords commerciaux.

Selon des informations rapportées par l’AFP, Donald Trump s’est dit optimiste quant à la conclusion d’un «accord global» avec le président chinois. «Je pense que nous avons de réelles chances d’y parvenir», a-t-il déclaré.

Le président américain est actuellement en route pour l’Asie, où il entame une tournée diplomatique en amont du sommet international.