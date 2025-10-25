Droits de douane : Donald Trump annonce une hausse de 10% pour le Canada

Après avoir rompu ses relations commerciales avec le Canada, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social une hausse de 10% des droits de douane à l'adresse du Canada

Rien ne va plus entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump, qui a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada en rétorsion à une campagne publicitaire contre les droits de douane américains, a annoncé samedi sur sa plateforme Truth Social leur hausse de 10% à l'encontre d'Ottawa.

«Leur publicité devait être retirée, immédiatement, mais ils l'ont laissée être diffusée vendredi soir pendant la World Series, en sachant qu'il s'agissait d'une fraude», a lancé le président américain, en référence à cette campagne publicitaire contre les droits de douane, qui a notamment été diffusée à l'occasion du premier match très suivi des finales du championnat nord-américain de base-ball.

«En raison de leur grave déformation des faits, et de leur acte hostile, j'augmente les droits de douane sur le Canada de 10% supplémentaire par rapport à ce qu'il paie actuellement», a ajouté Donald Trump.