Equateur : cinq morts dans une fusillade liée au narcotrafic

L'Équateur est en proie à la violence entre bandes de trafiquants de drogue. [Marcos Pin / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Une fusillade, survenue dans une salle de billard à Santo Domingo, en Equateur, a fait cinq morts et un blessé, a indiqué la police ce samedi. Les faits seraient survenus lors d’un «conflit entre groupes criminels». 

Un bilan lourd. Cinq personnes ont été tuées et une autre a été blessée en Equateur lors d'une fusillade dans une salle de billard à Santo Domingo (ouest), à 60 km de la capitale Quito, a annoncé samedi la police à la presse locale, en l'attribuant à «un conflit entre groupes criminels».

L'Équateur est en proie à la violence entre bandes de trafiquants de drogue et les fusillades meurtrières sont courantes ces derniers mois dans les salles de billard de Santo Domingo.

Le 17 août 2025, sept personnes avaient été tuées par des assaillants armés et cagoulés, dans cette même ville.

Au cours du premier semestre de cette année, les meurtres ont augmenté de 47% par rapport à la même période de 2024, selon l'Observatoire équatorien du crime organisé.

Equateur Fusillade narcotrafic

