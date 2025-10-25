Espagne : plus de 50.000 personnes rassemblées un an après les inondations meurtrières

Il y a un an, presque jour pour jour, des pluies torrentielles s’abattaient sur Valence, en Espagne, faisant des centaines de morts. Ce 25 octobre, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la ville pour rendre hommage aux victimes et dénoncer la gestion de la crise par les autorités locales.

Un an après les inondations meurtrières de Valence, plus de 50.000 personnes se sont rassemblées ce samedi 25 octobre pour rendre hommage aux victimes et protester contre les autorités régionales.

Dans la foule, de nombreuses pancartes réclamaient «Justice !» et dénonçaient «l’inaction criminelle» du gouvernement local, visant directement son président Carlos Mazón, jugé responsable de la gestion de la catastrophe. Les slogans «Démission !» ont largement retenti tout au long du cortège.

«Les gens sont toujours en colère», a confié à l’AFP Rosa Cerros, fonctionnaire de 42 ans. «Pourquoi les autorités n’ont-elles pas évacué la population malgré les fortes pluies ? C’est incompréhensible !»

Pour rappel, le 29 septembre 2024, des pluies torrentielles avaient frappé la région de Valence, dans l’est de l’Espagne, provoquant la mort de 229 personnes, la pire catastrophe du genre dans le pays depuis plusieurs décennies.

Les images avaient marqué les esprits : des torrents de boue emportant tout sur leur passage, des habitants piégés dans leurs maisons, leurs commerces ou leurs parkings.

Les semaines suivantes avaient été marquées par une série de manifestations, les sinistrés dénonçant la mauvaise gestion des alertes et des secours, tandis que le gouvernement central et les autorités régionales se rejetaient la responsabilité du drame.

La colère gronde chez les habitants

Un an plus tard, la colère est toujours présente et les habitants continuent de demander inlassablement des comptes au président régional, Carlos Mazón, qu'ils accusent de ne pas les avoir prévenus suffisamment à l'avance du danger que constituaient ces pluies diluviennes.

«L'alarme a retenti pratiquement au moment où tout le monde se noyait», a dénoncé samedi auprès de l'AFP, Rosa Álvarez, la présidente d'une association de victimes de la tragédie. Elle a perdu son père de 80 ans ce jour-là.

De son côté, Carlos Mazón s’est défendu à plusieurs reprises, affirmant que l’ampleur du phénomène climatique était impossible à prévoir et rejetant la responsabilité de la gestion de la crise sur le gouvernement de gauche.

Des funérailles d'État pour rendre hommage aux personnes qui ont péri sont prévues à Valence mercredi 29 octobre, jour du premier anniversaire des inondations, en présence du roi d'Espagne Felipe VI et du Premier ministre Pedro Sánchez.