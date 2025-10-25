États-Unis : deux personnes tuées et sept autres grièvement blessées lors d’une fusillade de masse en Caroline du Nord 

Une fusillade a éclaté en Caroline du Nord lors d’une fête en plein air. Selon les autorités, deux personnes ont perdu la vie et sept autres se trouvent dans un état critique.

Les États-Unis, une nouvelle fois touchés par une fusillade. Ce samedi 25 octobre, au moins deux personnes ont été tuées et sept autres grièvement blessées lors d’une fusillade en Caroline du Nord, selon les autorités locales, information relayée par la chaîne ABC.

Au total, 13 personnes ont été touchées par balle lors de cet incident qui s’est produit pendant une grande fête en plein air, à proximité de la ville de Maxton, a indiqué le bureau du shérif du comté de Robeson.

Selon le même bureau, plus de 150 personnes ont fui les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte, mais les autorités ne savent pas encore combien de tireurs étaient impliqués.

«Nous demandons à toute personne disposant d’informations sur cet incident, ou présente sur les lieux au moment de la fusillade, de contacter les enquêteurs du shérif», précise le bureau dans un communiqué de presse.

Un État habitué des fusillades

C’est la deuxième fusillade en l’espace d’un mois en Caroline du Nord.

Le 27 septembre dernier, trois personnes avaient été tuées et huit autres blessées à Southport, après qu’un homme eut ouvert le feu devant l’American Fish Company, un pub en bordure maritime.

Le suspect se trouvait à bord de son bateau au moment des faits et avait été rapidement appréhendé par les autorités.