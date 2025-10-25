États-Unis : un «ami proche» de Donald Trump fait un don de 130 millions de dollars au Pentagone pour payer les salaires des militaires en plein shutdown

Le Pentagone a accepté un don anonyme de 130 millions de dollars pour financer partiellement les salaires des militaires pendant le shutdown, une décision jugée inédite et controversée. Des élus s’interrogent sur la légalité de ce geste et l’identité du donateur.

Le Pentagone a confirmé avoir accepté un don anonyme de 130 millions de dollars, destiné à payer les troupes, si le shutdown se prolonge. Ce montant, validé jeudi sous l’autorité d’acceptation des dons du ministère, servirait à couvrir salaires et avantages sociaux des militaires.

Donald Trump a affirmé auprès de CNN que l’argent provenait d’un «ami» souhaitant rester discret. «C’est ce que j’appelle un patriote», a souligné le président américain, selon ABC News. Ni la Maison-Blanche, ni le Pentagone, ni le Trésor n’ont apporté de précisions sur son identité ou ses éventuels liens étrangers.

Cette décision, soutenue par l’administration Trump, rompt avec la tradition du financement militaire par des fonds publics votés par le Congrès. Elle a immédiatement suscité des interrogations sur l’identité du donateur et ses motivations, d’autant que la somme ne couvrirait qu’environ 100 dollars par soldat actif.

Des doutes sur la légalité du don

Plusieurs élus démocrates ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que la loi ne permet ce type de don que pour des usages précis, comme les hôpitaux ou les écoles militaires. Certains redoutent aussi une possible influence étrangère derrière ce geste anonyme.

«L'utilisation de dons anonymes pour financer notre armée soulève des questions troublantes quant à savoir si nos propres troupes risquent d'être littéralement achetées et payées par des puissances étrangères», a déclaré le sénateur du Delaware Chris Coons, le principal démocrate de la sous-commission des crédits de défense du Sénat.

Bill Hoagland, cité par CNN, ancien conseiller budgétaire du Sénat, affirme que l’usage de fonds privés pour pallier une absence de crédits viole la loi anti-déficit, qui interdit de dépasser les budgets fédéraux autorisés.