Italie : un touriste japonais meurt après une chute du Panthéon à Rome sous les yeux de sa fille

Alors qu'il était posé sur un des murs d'enceinte du Panthéon à Rome, un touriste japonais de 69 ans a chuté de près de sept mètres sous les yeux de sa fille. Arrivés sur place, les secours n'ont pu que constater son décès.

Des vacances qui ont tourné au drame. Âgé de 69 ans, un touriste japonais était en vacances dans la capitale italienne avec sa fille. Mais lorsqu'il s'est posé sur un des murs d'enceinte du Panthéon, monument emblématique de Rome, Hibino Morimasa a mortellement chuté dans le fossé qui entoure le monument.

Les faits se sont déroulés vendredi soir, aux alentours de 21h50. Le sexagénaire aurait chuté de près de sept mètres pour atterrir dans les douves. Terrifiée, sa fille présente à ses côtés a aussitôt donné l'alerte. Les pompiers et ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux en question et ont forcé le portail d'entrée situé à l'extérieur de l'édifice. Mais ils n'ont malheureusement pu que constater le décès d'Hibino Morimasa.

Un malaise ? un selfie qui a mal tourné ?

Selon la presse locale, le sexagénaire se trouvait sur les murs d'enceinte du Panthéon, avec, face à lui, l'entrée sur la Piazza della Rotonda. Ces murs sont souvent utilisés par des milliers de touristes et des Romains pour s'asseoir et se reposer.

Une enquête est en cours pour tenter de clarifier les circonstances de la mort de ce touriste japonais. Selon certains médias locaux, l'homme de 69 ans se serait peut-être trop penché pour prendre un selfie avant de basculer dans le vide. D'autres confrères transalpins ont évoqué l'idée d'un malaise soudain qui lui aurait fait perdre l'équilibre.