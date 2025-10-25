Malaisie, Japon, Corée du Sud... Donald Trump entame sa première tournée en Asie depuis son retour au pouvoir

Donald Trump a décollé vendredi soir pour une tournée en Asie. Il doit se rendre en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud pour rencontrer plusieurs dirigeants, signer des accords et mener des négociations.

Un voyage au programme très chargé. Pour sa première tournée en Asie depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a un agenda chargé, avec des étapes en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud. Il doit rencontrer plusieurs chefs d'Etat avec lesquels il aura sans aucun doute des discussions en matière de droits de douane.

Vendredi, un haut responsable américain a déclaré que le président américain «tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques», notamment sur les terres rares.

Dans un premier temps, Donald Trump est attendu à Kuala Lumpur où il doit participer dimanche au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean).

Une probable rencontre avec Lula

Ce sera l'occasion pour lui de conclure un accord commercial avec la Malaisie, mais aussi d'assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Les deux pays ont conclu un cessez-le-feu le 29 juillet dernier, à la suite d'une intervention du président américain.

A l'occasion du sommet de l'Asean, Donald Trump devrait également rencontrer le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Il a en tout cas dit qu'il prévoyait de le faire vendredi soir, alors qu'il venait d'embarquer à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

Après des mois de tension, les deux dirigeants tentent d'aplanir leurs différends. Leurs négociations devraient notamment porter sur la surtaxe punitive de 50% imposée par Washington pour certains produits brésiliens exportés vers les Etats-Unis, en représailles à la condamnation de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié de la Maison Blanche.

Une rencontre avec la nouvelle Première ministre japonaise

Vendredi, le conseiller spécial de Lula, Celso Amorim, a affirmé que le président brésilien «ne va pas donner de leçons» à Donald Trump lors de cette rencontre et espère qu'«il en sera de même» pour son homologue américain. «Nous allons voir ce que nous pouvons obtenir. Aucune condition politique, juridique ou idéologique n'a été posée pour la négociation», a-t-il ajouté.

Lundi, Donald Trump se rendra au Japon et rencontrera, au lendemain de son arrivée, la nationaliste Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais. Tokyo a signé cet été avec Washington un accord commercial dont certains détails restent à discuter et la Première ministre a dit vouloir des «discussions franches» avec le président américain.

Une entrevue cruciale avec Xi Jinping

Le point d'orgue de cette tournée asiatique sera évidemment la réunion entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jiping. Elle aura lieu jeudi, en Corée du Sud, où le locataire de la Maison Blanche est attendu à partir de mercredi pour un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Cette rencontre est encore plus cruciale depuis que la Chine a annoncé une réduction de ses exportations de terres rares, et que Donald Trump a brandi en représailles la menace de 100% de droits de douane supplémentaires pour les produits chinois. Le président américain a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur «tous les sujets», même s'il entend surtout «discuter de la relation économique et commerciale».

Donald Trump pourrait s'entretenir avec Kim Jong-un

Dans le cadre de l'Apec, Donald Trump rencontrera aussi son homologue sud-coréen, Lee Jae Myung, il prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner des dirigeants.

A noter que le président américain s'est montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. «J'aimerais bien, il sait que nous y allons», a-t-il déclaré à des journalistes qui le questionnaient sur l'éventualité d'une telle entrevue. «Si vous voulez passer le mot, je suis ouvert à cela [...] J'avais une excellente relation avec lui», a-t-il ajouté.

Un responsable américain a toutefois assuré vendredi qu'une telle rencontre «ne figure pas au programme de ce voyage» en Asie. Fin septembre, Kim Jong-un s'était dit prêt à reprendre contact avec Washington, affirmant même avoir de «bons souvenirs» de Donald Trump. Mais seulement si les Etats-Unis renoncent à l'idée de priver son pays de l'arme atomique.