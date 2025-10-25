Royaume-Uni : un demandeur d'asile, relâché par erreur malgré sa condamnation à de la prison pour agressions sexuelles, activement recherché

Les recherches se poursuivent à Londres ce samedi pour retrouver un homme qui a été relâché par erreur par les autorités, ce vendredi 24 octobre. Il avait été condamné à de la prison ferme en septembre pour des agressions sexuelles.

Une erreur qui passe mal. A Londres, les autorités ont relâché par erreur, ce vendredi, Hadush Kebatu, demandeur d’asile éthiopien. En septembre dernier, il avait été condamné à un an de prison pour agressions sexuelles et tentatives d’agression sur une adolescente de 14 ans et une femme, ainsi que pour harcèlement et incitation ou contrainte d’un enfant de 13 à 15 ans à se livrer à une activité sexuelle.

Les recherches «se poursuivent à un rythme soutenu», a indiqué la police britannique. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer a réagi ce vendredi soir sur X, qualifiant cette erreur de «totalement inacceptable». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la faute, a-t-il indiqué par la suite.

The mistaken release at HMP Chelmsford is totally unacceptable. I am appalled that it has happened and it’s being investigated.



The police are working urgently to track him down, and my government is supporting them.



This man must be caught and deported for his crimes. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 24, 2025

Une condamnation qui avait fait parler

Le nom de Hadush Kebatu n’est pas inconnu des Anglais. Lors de son arrestation en juillet dernier, des centaines de manifestants s’étaient rassemblés devant le Bell Hotel d’Epping, dans le nord-est de Londres. Le bâtiment hébergeait pas moins de 130 autres demandeurs d’asile. Ce premier rassemblement avait été le précurseur des manifestations anti-immigration qui ont ensuite touché tout le pays.

L’homme était entré sur le territoire grâce à une petite embarcation, fin juin. Âgé d’une trentaine d’années, il avait alors traversé la Manche pour arriver au Royaume-Uni. Selon le média anglais The Sun, il devait être transféré dans la prison de Chelmsford, dans l’Essex (Sud-Est de l’Angleterre), en vue d’être expulsé.

Cette libération par erreur a été suivie d’une avalanche de critiques à l’encontre du gouvernement. Kemi Badenoch, cheffe du Parti conservateur, a attaqué : «Le système tout entier est en train de s’effondrer sous les travaillistes». Le père de l’adolescente agressée a réagi au micro de Sky News : «Le système judiciaire nous a laissés tomber».

Selon un rapport officiel, 262 détenus ont été relâchés par erreur en Angleterre et au Pays de Galles entre mars 2024 et mars 2025, une augmentation de 128 % par rapport à l’année précédente.