Tempête Mélissa : le Centre américain des ouragans l'élève au rang de cyclone

La tempête Mélissa, qui a déjà causé la mort à trois personnes à Haïti et qui sévit actuellement dans les Caraïbes, est désormais considérée comme un «ouragan», a indiqué le centre américain des ouragans (NHC) ce samedi.

A l’heure où elle sévit dans les Caraïbes, la tempête Mélissa est désormais un ouragan et devrait continuer de se renforcer au cours du week-end, a annoncé ce samedi 25 octobre le centre américain des ouragans (NHC).

«Melissa est devenue un ouragan avec des vents soutenus atteignant 120 km/h», a écrit sur X le NHC, avertissant que la tempête devrait connaître «une intensification rapide» et devenir un «ouragan majeur» dimanche 26 octobre.

Intensifying Hurricane #Melissa is expected to cause catastrophic impacts, including extensive infrastructural damage, long-duration power and communication outages, and isolation of communities.



Visit https://t.co/sYVOB3gkmI for the latest updates. pic.twitter.com/D5FQa2FelL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 25, 2025

La tempête a déjà causé la mort de trois personnes en Haïti, selon les autorités locales. Elle progresse désormais vers la Jamaïque, et devrait frapper l'île pendant plusieurs jours avant de remonter vers le nord et de menacer Cuba.

Le NHC s'attend à ce que les vents violents et les fortes pluies provoquent des crues soudaines et des glissements de terrain en Jamaïque, en Haïti et en République dominicaine.

13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique

Les habitants du sud-ouest d'Haïti doivent entamer «immédiatement les préparatifs nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens», a averti le NHC, prévenant que la tempête pourrait causer «d'importants dégâts aux infrastructures et potentiellement isoler des communautés pendant une période prolongée».

Le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, a quant à lui exhorté vendredi les habitants des zones sujettes aux inondations à suivre les avertissements et à se préparer à évacuer.

Les pluies liées à Melissa ont déjà submergé plusieurs routes de la capitale jamaïcaine, Kingston, selon des images diffusées par les médias locaux. Cet ouragan est la 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre.

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, début juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.