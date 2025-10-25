Trois morts, risques d'inondations... Ce que l'on sait de la tempête Melissa qui pourrait devenir «un ouragan majeur» d'ici dimanche

Alors que la tempête Melissa a déjà fait trois morts en Haïti, elle pourrait se transformer en ouragan ce week-end. Des inondations et des glissements de terrain catastrophiques et mortels sont craints.

Des prévisions inquiétantes. La tempête tropicale Melissa a causé la mort de trois personnes en Haïti, ont annoncé vendredi les autorités locales, et pourrait se renforcer durant le week-end en ouragan, selon le centre national des ouragans américain (NHC), rapporte l'AFP.

«Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée», a indiqué la protection civile haïtienne sur son site internet, ce qui «porte à trois le nombre de victimes des intempéries ces dernières 48 heures». Un homme avait perdu la vie mercredi, suite à la chute d'un arbre.

La crue de la rivière Saint-Martin, causée par de fortes pluies, a détruit un pont dans le nord-est de l'île ainsi que des habitations dans le nord-ouest, à Port-de-Paix, selon la protection civile.

la République dominicaine touchée

Plus tôt dans la semaine, de fortes pluies ont déjà commencé à perturber la circulation dans la capitale de la République dominicaine, Saint-Domingue, et les matchs de la ligue professionnelle de baseball du pays ont été annulés.

🚨 NOW: Major flooding in Herrera sector, Dominican Republic due to the passage of Tropical Storm Melissa... pic.twitter.com/a60cuESTCA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 24, 2025

Des précipitations qui ont entraîné des inondations soudaines.

Severe flooding from Tropical Storm Melissa hit Bellas Colinas, Manoguayabo, in the Dominican Republic. (Oct 24) pic.twitter.com/YXtVA4hsPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 24, 2025

Vendredi soir, Melissa se situait à 360km au sud-ouest de Port-au-Prince, en Haïti, et à 310km au sud-est de Kingston, en Jamaïque, selon le dernier bulletin du NHC.

La tempête tropicale pourrait devenir un ouragan dans les prochaines 48 heures en Jamaïque et dans le sud-ouest d'Haïti.

Si l'intensité de Melissa, la 13e tempête tropicale de la saison, a «peu évolué durant ces dernières heures», des «inondations et des glissements de terrain catastrophiques et mortels sont attendus à certains endroits dans le sud de l'île d'Hispaniola et de la Jamaïque pendant le week-end», est-il ajouté.