Trois morts, risques d'inondations... Ce que l'on sait de la tempête Melissa qui pourrait devenir «un ouragan majeur» d'ici dimanche

Plus tôt dans la semaine, de fortes pluies ont déjà commencé à perturber la circulation dans la capitale de la République dominicaine. [REUTERS/Eddy Vittini]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la tempête Melissa a déjà fait trois morts en Haïti, elle pourrait se transformer en ouragan ce week-end. Des inondations et des glissements de terrain catastrophiques et mortels sont craints.

Des prévisions inquiétantes. La tempête tropicale Melissa a causé la mort de trois personnes en Haïti, ont annoncé vendredi les autorités locales, et pourrait se renforcer durant le week-end en ouragan, selon le centre national des ouragans américain (NHC), rapporte l'AFP.

«Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée», a indiqué la protection civile haïtienne sur son site internet, ce qui «porte à trois le nombre de victimes des intempéries ces dernières 48 heures». Un homme avait perdu la vie mercredi, suite à la chute d'un arbre.

La crue de la rivière Saint-Martin, causée par de fortes pluies, a détruit un pont dans le nord-est de l'île ainsi que des habitations dans le nord-ouest, à Port-de-Paix, selon la protection civile.

la République dominicaine touchée

Plus tôt dans la semaine, de fortes pluies ont déjà commencé à perturber la circulation dans la capitale de la République dominicaine, Saint-Domingue, et les matchs de la ligue professionnelle de baseball du pays ont été annulés.

Des précipitations qui ont entraîné des inondations soudaines.

Vendredi soir, Melissa se situait à 360km au sud-ouest de Port-au-Prince, en Haïti, et à 310km au sud-est de Kingston, en Jamaïque, selon le dernier bulletin du NHC.

La tempête tropicale pourrait devenir un ouragan dans les prochaines 48 heures en Jamaïque et dans le sud-ouest d'Haïti.

Sur le même sujet «Un niveau d'insécurité sans précédent» : à Haïti, plus de 680.000 enfants déplacés, soit deux fois plus qu'il y a un an Lire

Si l'intensité de Melissa, la 13e tempête tropicale de la saison, a «peu évolué durant ces dernières heures», des «inondations et des glissements de terrain catastrophiques et mortels sont attendus à certains endroits dans le sud de l'île d'Hispaniola et de la Jamaïque pendant le week-end», est-il ajouté.

