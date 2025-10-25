Union européenne : quels sont les prochains pays qui pourraient entrer dans l'UE ?

Depuis sa création, l’Union européenne n’a cessé de s’élargir au fil des années. De nouveaux pays sont aujourd’hui engagés dans le processus d’intégration.

L’Union européenne des Vingt-Sept pourrait bientôt appartenir au passé. Dans les prochaines années, l’UE pourrait accueillir de nouveaux États membres. Au début de l’année 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine, trois nouveaux pays ont déposé leur candidature d’adhésion : la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, attaquée par la Russie.

La communauté d’États européens a accepté ces candidatures, mais leur adhésion doit suivre un long processus. En novembre 2023, le Conseil européen a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie, alors que la Géorgie s’est vu accorder le statut de candidate officielle.

des critères difficiles à respecter

Pour rejoindre l’Union, ces trois pays devront toutefois réaliser des progrès significatifs et respecter les critères de Copenhague. Ceux-ci exigent de disposer d’institutions stables garantissant la démocratie, de posséder une économie de marché viable capable de faire face à la concurrence européenne et d'être en mesure d’appliquer l’acquis communautaire.

Ces conditions sont indispensables à leur entrée dans l’Union européenne, mais les progrès à accomplir restent importants pour les trois anciennes Républiques soviétiques, notamment en matière de stabilité institutionnelle et de lutte contre la corruption. La situation est particulièrement complexe pour l’Ukraine, toujours en guerre avec la Russie, ce qui fragilise sa stabilité économique. En Géorgie, le processus est même à l’arrêt depuis fin 2024. Le Premier ministre Irakli Kobakhidzé a annoncé la suspension des négociations d’adhésion jusqu’en 2028.

Les pays des Balkans toujours en attente

Ces trois États pourraient, à terme, rejoindre l’Union, mais ils ne sont pas les seuls sur la voie de l’adhésion. Depuis de nombreuses années, la Bosnie-Herzégovine aspire à intégrer l’Union européenne. Candidate potentielle dès 2003, elle a officiellement déposé sa candidature en 2016 et obtenu le statut de candidate à l’Union européenne le 15 décembre 2022. Début octobre, le Conseil des ministres bosnien a adopté l’agenda de réformes exigé par Bruxelles.

Plus au sud des Balkans, l’Albanie est également un candidat déclaré à l’adhésion. Plus avancée dans le processus, elle espère achever les négociations techniques d’ici 2027. Selon son ministère des Affaires étrangères, le pays pourrait rejoindre l’Union européenne à part entière d’ici 2030.

Les processus d’adhésion à l’Union européenne s’étendent souvent sur de longues années. Entre le dépôt de candidature et l’entrée officielle, il s’écoule fréquemment une décennie. La Hongrie et la Pologne, par exemple, ont déposé leur demande en 1994 avant de rejoindre l’Union en 2004. La Roumanie et la Bulgarie ont suivi un parcours similaire. Candidates depuis 1995, elles ne sont devenues membres qu’en 2007. Quant à la Croatie, elle a attendu dix ans, de 2003 à 2013, pour devenir le 28e État membre avant le Brexit.