Argentine : au moins neuf personnes tuées et 29 blessées dans un accident de car

Au moins neuf personnes ont perdu la vie dans un accident de car en Argentine, ce dimanche 26 octobre. Le véhicule a chuté d'un pont.

Un car à deux étages a chuté d'un pont ce dimanche 26 octobre en Argentine. Le véhicule, qui circulait dans la province de Misiones, transportait une cinquantaine de passagers dont au moins neuf sont décédés. Le bilan provisoire des autorités fait également état de 29 blessés.

L'accident s'est produit vers 4h30, près de la ville d'Obera, à 1.000 km de Buenos Aires. Après une collision avec une voiture venant en sens opposé, l'autocar a fait une embardée et a enfoncé le parapet d'un pont. Il s'est écrasé plusieurs mètres en contrebas et a fini sa course en partie dans le lit d'une rivière.

Misiones.En un violento choque entre un colectivo doblepiso y un auto, murieron nueve personas, 6 hombres y 3 mujeres, a las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14 a la altura del KM 892 entre Oberá y Campo Viera. pic.twitter.com/5iCXfyOk8U — NORMA A LAS 7 (@normayvos) October 26, 2025

Les pompiers et secouristes mobilisés, plus d'une centaine ont travaillé d'arrache-pied dès l'aube pour porter secours aux victimes. Plusieurs heures ont notamment été consacrées à la désincarcération des passagers restés coincés dans le car.

Le bilan n'a cessé de s'alourdir au cours de la journée et le nombre de tués, confirmé à neuf par le ministre provincial de l'Intérieur, Marcelo Perez, est toujours provisoire.