Colombie : la branche dissidente des ex-Farc «combattra» les États-Unis en cas de violation de la souveraineté colombienne

Ce samedi 25 octobre, la branche dissidente de l’ex-guérilla des Farc a affirmé qu’elle «combattrait» les Etats-Unis en cas de violation de la souveraineté colombienne. Une réponse aux déclarations de Donald Trump qui menace de lancer des opérations terrestres en Colombie contre le narcotrafic.

La tension monte. Alors que le président Donald Trump menace de lancer des opérations terrestres en Colombie contre le narcotrafic, la branche dissidente de l’ex-guérilla des Farc a affirmé ce samedi qu’elle «combattrait» les Etats-Unis en cas de violation de la souveraineté colombienne.

«Opposants farouches à l'empire américain»

«Nous avons l'habitude de nous battre et de combattre ceux que nous devons combattre. Nous avons toujours été des opposants farouches à l'empire américain», a affirmé l’État-major central (EMC) dans un texte transmis à la presse. Il a également assuré ne permettre «aucune intervention militaire ni violation de la souveraineté colombienne».

Concrètement, l’EMC est la principale faction de dissidents qui rejettent l’accord de paix de 2016 ayant abouti au désarmement de l’ex-guérilla des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie) marxistes.

Depuis début septembre, les Etats-Unis mènent des frappes aériennes, essentiellement dans la mer des Caraïbes, contre des embarcations. Ces dernières sont présentées par Washington comme celles des trafiquants de drogue.

«La prochaine étape, c’est l’opération terrestre»

Jusque-là, dix frappes ont été revendiquées et, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres du gouvernement américain, au moins 43 personnes ont été tuées par elles. Mais ces opérations ont accentué les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela ainsi que la Colombie.

Donald Trump accuse le président colombien Gustavo Petro de ne rien faire contre la production de cocaïne dans son pays et lui a imposé des sanctions économiques. «La prochaine étape, c’est l’opération terrestre», a menacé le chef d’Etat américain. Face à cela, Gustavo Petro a rétorqué que «toute agression terrestre est une invasion et une rupture de la souveraineté nationale».

En Colombie, la production de cocaïne est contrôlée par l’EMC dans plusieurs régions du pays, comme dans le Catatumbo frontalier du Venezuela. Le chef de cette guérilla, Ivan Mordisco, est le criminel le plus recherché de Colombie, secouée par un conflit entre les forces gouvernementales et divers groupes armés depuis plus d'un demi-siècle.