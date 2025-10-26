Espagne : plus de 6 tonnes de cocaïne saisies au large des Canaries

La police espagnole a annoncé ce dimanche avoir interpellé neuf membres d'équipage à bord d'un navire marchand et avoir saisi six tonnes et demie de cocaïne en milieu de semaine au large des Canaries.

C'est au large des côtes au nord-ouest de l'Afrique, à environ 1.000 km des Canaries, que les autorités ont réalisé une belle prise. Ce dimanche, la police espagnole a annoncé avoir saisi six tonnes et demie de cocaïne.

L'opération a été menée en milieu de semaine par les unités spéciales de la police espagnole, qui ont intercepté un bateau battant pavillon tanzanien. Sur le navire marchand, les neuf membres d'équipage ont été interpellés.

Ces derniers, partis du Panama, avaient pour destination le port de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne. «Une fois à bord, les neuf membres d'équipage ont été localisés et arrêtés», a précisé la police dans un communiqué, selon qui ces 6,5 tonnes de cocaïne ont été retrouvées «dans les cales» du bateau.

118 tonnes de cocaïne saisies en Espagne en 2023

Cette saisie a été rendue possible également grâce à la DEA américaine. L'agence fédérale aux États-Unis en charge de la lutte contre le trafic de drogue avait fourni en amont «des informations» clés ayant permis la réussite de l'opération.

L'Espagne est considérée par les spécialistes de la lutte antidrogue comme l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe, en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où la drogue est produite, mais aussi de sa situation géographique.

Il y a un an, en octobre 2024, la police avait découvert 13 tonnes de cocaïne dans le port d'Algésiras en Andalousie, camouflées dans un conteneur parmi des bananes. Cette saisie avait été présentée par les autorités comme «la plus grande de l'histoire du trafic de drogue» dans le pays.

Selon un rapport publié par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), les quantités annuelles de cocaïne saisies en Europe ont été multipliées par sept. En 2023, 118 tonnes de cocaïne avaient été saisies, soit le deuxième plus gros total de l'année en Europe, derrière la Belgique.