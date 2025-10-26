Etats-Unis : Kamala Harris ouvre la porte à une nouvelle candidature à la Maison Blanche

L’ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a assuré qu’elle «pourrait» de nouveau briguer la présidence des Etats-Unis en 2028, laissant entendre pour la première fois de manière claire qu’elle songe à un retour en politique.

Un retour inattendu. Dans cette interview exclusive pour la BBC, la première que Kamala Harris accorde au Royaume-Uni, l'ancienne vice-présidente de Joe Biden s’est dite convaincue qu’une femme finira par diriger les Etats-Unis, et peut-être elle-même. «Je n’en ai pas fini», a-t-elle insisté, affirmant vouloir poursuivre son engagement politique malgré sa défaite cuisante face à Donald Trump en 2024.

Dans son livre «107 Days», Kamala Harris est revenue sur sa campagne éclair de 2024, commencée après le retrait tardif de Joe Biden pour des raisons de santé. Ce délai, selon elle, a lourdement pesé sur ses chances de victoire. En effet, elle a estimé que son équipe n’a pas eu assez de temps pour imposer un message clair, notamment sur les questions économiques, pourtant centrales dans l’élection.

Malgré cet échec cinglant, elle a rejeté les analyses qui l'ont présenté comme une candidate faible ou déconnectée des classes populaires. «Si j’avais écouté les sondages, je ne me serais jamais présentée à aucun poste, et je ne serais certainement pas ici aujourd’hui», a-t-elle clamé.

Malgré sa défaite l'année dernière, Kamala Harris demeure un visage incontournable du Parti démocrate. Certains soutiens lui reprochent d’avoir manqué d’impact face à un Donald Trump offensif, d’autres saluent sa ténacité et sa capacité à incarner un renouveau générationnel et féministe pour les démocrates.

Des attaques frontales contre Donald Trump

Interrogée sur le second mandat de Donald Trump, Kamala Harris n’a pas mâché ses mots, qualifiant son ancien adversaire de «tyran». Elle a assuré que les avertissements qu’elle avait formulés durant la campagne sur sa dérive autoritaire se sont confirmés. «Il a dit qu’il armerait le Département de la Justice et il l’a fait», a-t-elle tranché.

Elle a également dénoncé ce qu’elle a décrit comme une instrumentalisation des agences fédérales contre les médias et les humoristes critiques du président républicain, citant notamment la suspension du comédien Jimmy Kimmel après des blagues sur Charlie Kirk jugées offensantes par la droite américaine.

Pour Kamala Harris, de nombreux dirigeants économiques et politiques «ont capitulé» face à Donald Trump pour préserver leurs intérêts : «Beaucoup se sont prosternés devant un tyran, espérant obtenir une faveur ou éviter une enquête».

L’ombre persistante de la défaite

La défaite de 2024 continue de hanter les démocrates. Certains estiment que Joe Biden aurait dû se retirer plus tôt pour lui laisser le temps de s’imposer. Kamala Harris a reconnu auprès de la BBC la frustration d’une campagne lancée dans l’urgence. «Avec plus de temps, j’aurais pu mieux parler des questions essentielles comme le logement ou la garde d’enfants», a-t-elle assurée.

Malgré les cicatrices d’une campagne qu’elle décrit comme «traumatisante», Kamala Harris ne ferme aucune porte. Si elle ne s’est pas encore officiellement déclarée candidate, tout indique que la Californienne prépare le terrain pour 2028.

Si Kamala Harris se présente à la primaire démocrate, son expérience de vice-présidente et sa visibilité nationale joueront en sa faveur.

Mais son image reste contrastée après sa défaite en 2024, et elle devra convaincre électeurs centristes et progressistes, tout en se distinguant de figures montantes comme Gavin Newsom ou Pete Buttigieg. Sa capacité à rassembler le parti et à clarifier son message sera déterminante.