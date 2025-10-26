Guerre en Ukraine : au moins trois morts dans une attaque de drones russes à Kiev, annonce le maire

Une attaque de drones russes sur Kiev a fait trois morts et près d'une trentaine de blessés, dont six enfants, a annoncé ce dimanche le maire de Kiev. L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et plusieurs incendies.

Le Kremlin récidive. Ce dimanche, le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a annoncé le bilan d'une attaque de drones russes sur Kiev. Au total, trois morts et plus d'une trentaine de blessés, dont six enfants, ainsi que de lourds dégâts matériels.

Plusieurs incendies ont également été déclenchés dans des immeubles du quartier d'Obolonskyi, causés par la chute de débris de drones. Cette attaque survient au lendemain de bombardements russes sur l'Ukraine, ayant fait quatre victimes et une vingtaine de blessés, dans la nuit de vendredi à samedi.

Des réactions internationales passives

Sur le front diplomatique, les États-Unis restent plutôt passifs quant à cette nouvelle attaque. Le président Donald Trump a même déclaré qu'il ne «perdrait pas son temps» à organiser une nouvelle rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

«J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant», a-t-il déclaré ce samedi, en faisant référence à ses nombreuses tentatives d'apaiser le conflit entre Kiev et Moscou, rapporte l'AFP.

Selon les médias américains, un émissaire du Kremlin pour les questions économiques se serait entretenu avec l'un des émissaires de Donald Trump ce samedi en Floride. Ses discussions avec les membres de l'administration Trump sur cette attaque devraient se poursuivre dimanche, selon une source proche des négociations.