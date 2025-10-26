La Russie dénonce des «tentatives» de saper son dialogue «constructif» avec les États-Unis

Alors que la Russie et les États-Unis devaient s'entretenir afin d'évoquer un règlement de la guerre en Ukraine, la rencontre avait finalement été reportée. Ce dimanche, Kirill Dmitriev, un émissaire du Kremlin, a dénoncé des «tentatives» de saper son dialogue «constructif».

«Nous sommes témoins de tentatives titanesques de saper tout dialogue entre la Russie et les Etats-Unis», a assuré Kirill Dmitriev. Cette déclaration de l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques est intervenue ce dimanche, soit quelques jours après le report d'un projet de rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Dans un message vidéo, M. Dmitriev, qui a enchaîné depuis vendredi des rencontres avec des responsables du gouvernement américain à Washington, a ajouté : «Nous sommes disposés à un dialogue constructif et à une communication claire de la position de la Russie sur plusieurs questions».

la Russie dit vouloir «Un règlement pacifique» en Ukraine

Alors que les négociations de paix entre Moscou et Kiev sont actuellement au point mort malgré les efforts de médiation du président américain qui avait promis de mettre rapidement fin au conflit en Ukraine à son retour à la Maison Blanche en janvier, la Russie a affirmé «souhaiter un règlement pacifique» en Ukraine.

Problème : Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer à Budapest, mais le président américain avait finalement préféré reporter sine die ce projet de rencontre, justifiant ne pas vouloir de discussions «pour rien». Au lendemain, les États-Unis avaient imposé de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube hongroise Ultrahang, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a précisé que Washington n'avait proposé «aucune nouvelle réunion ou conversation» entre les chefs des diplomaties américaine et russe depuis leur échange téléphonique lundi.

Il a également expliqué ne pas avoir «abordé la question depuis car toute l'initiative en revenait aux États-Unis. Nous serions prêts à avancer si les Américains se sentaient à l'aise avec eux-mêmes».

Si la rencontre Trump-Poutine n'a pas eu lieu, Kirill Dmitriev a tout de même rendu visite vendredi, samedi et ce dimanche à des responsables du gouvernement américain. Mais aussi aux «représentants de la communauté américaine qui souhaitent un dialogue positif avec la Russie».

L'élue républicaine de Floride à la chambre des Représentants, Anna Paulina Luna, en a fait partie. Cette dernière va organiser une réunion entre des députés américains et russes pour «encourager un dialogue parlementaire», a annoncé Kirill Dmitriev à l'issue de son entretien avec elle.