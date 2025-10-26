Législatives en Argentine : qui est Axel Kicillof, principal opposant à Javier Milei ?

Figure importante des élections législatives de ce dimanche 26 octobre en Argentine, le péroniste Axel Kicillof s'est imposé ces dernières années comme une personnalité politique incontournable du pays et une alternative crédible au président actuel, Javier Milei.

Il joue peut-être sa carrière ce dimanche 26 octobre. Le péroniste Axel Kicillof et son mouvement créé en 2025 «Droit au Futur» est le principal concurrent de Javier Milei et son parti «La Libertad Avanza».

Pour obtenir une nouvelle victoire dans les urnes, après celle du 7 septembre dernier, où il avait devancé «La Libertad Avanza», le parti de Javier Milei, par 47% des voix contre 34%, il a décidé de suivre la même méthode. Une nouvelle fois, juste avant les résultats, Axel Kicillof a donné rendez-vous à ses sympathisants pour une tournée de clôture de campagne, dans plusieurs municipalités du Grand Buenos Aires.

Axel Kicillof était à Almirante Brown, une banlieue de Buenos Aires, quelques jours avant la tenue de l'élection législative © REUTERS / Francisco Loureiro

Selon divers médias locaux comme La Nacion, Axel Kicillof devrait attendre les résultats de cette élection au sein de l'hôtel Brizo de La Plata, à Buenos Aires. En cas de victoire, il pourrait se positionner officiellement pour le rendez-vous présidentiel du pays, en 2027.

un programme basé sur des hausses d'impôts

En fonction en tant que gouverneur de la province de la capitale depuis décembre 2019, Axel Kicillof ambitionne en effet de concurrencer l'actuel président du pays et n'hésite pas à le critiquer, lorsqu'il en a l'occasion. Il a ainsi rappelé sur les ondes du média argentin Radio 10 : «La politique économique de Milei tue des entreprises, des emplois et des secteurs entiers. Elle détruit le tissu productif du pays».

Pour lui, il est indéniable que l'Argentine traverse une crise sans précédent : «Des hôtels sont à vendre sur la côte atlantique, des parcs industriels sont paralysés et des entreprises ferment. Les débiteurs ne peuvent même plus payer le minimum sur leurs cartes de crédit. Nous traversons une terrible récession», mais la solution pour en sortir ne se cache pas dans une ouverture internationale et plus précisément un partenariat avec les États-Unis.

Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas non plus à rappeler que « Milei a eu l’opportunité de changer de cap mais a choisi de tourner le dos au message du peuple».

Milei tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo pero eligió darle la espalda al mensaje del pueblo.



Este domingo volvamos a sumar fuerzas para demostrarle que queremos un futuro distinto.

#FuerzaPatriapic.twitter.com/BURXEIoY4O — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 24, 2025

Économiste de formation, comme son rival politique, Axel Kicillof soutient un programme très ancré à gauche qui s'appuie sur une forte redistribution des richesses. En 2020, il a par exemple mis en avant une réforme fiscale visant à augmenter les taux d'impôts sous forme d'échelle progressive, allant de 15% pour les plus petits contributeurs à 75% pour les plus riches. De même, en 2023, il a porté une loi qui a même été approuvée, permettant d'augmenter les impôts fonciers urbains et ruraux jusqu'à 200 % pour les personnes fortunées, avec une augmentation minimale de 130 %.

Une ascension progressive

Axel Kicillof a commencé sa carrière politique en tant que secrétaire à la politique économique et à la planification au développement de la nation argentine dans le cabinet de Cristina Kirchner, entre 2011 et 2013. A cette date, il est devenu ministre de l'Economie, jusqu'en 2015.

Après une expérience en tant qu'élu à la Chambre des députés entre 2015 et 2019, il occupe le poste de gouverneur de la province de Buenos Aires, de loin la plus importante du pays, depuis le 11 décembre 2019. En 2023, il a même été reconduit dans ses fonctions, dès le premier tour. Il est aujourd'hui la figure montante du péronisme, ce vieux parti usé mais toujours bien enraciné, tandis que Cristina Kirchner, condamnée et inéligible, s’efface.