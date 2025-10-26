Sommet de l’ASEAN : pourquoi l’Asie du Sud-Est intéresse-t-elle désormais Donald Trump ?

Les pays de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) se réunissent à partir de ce dimanche 26 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie. Le président américain sera présent dès l’ouverture du sommet.

Une tournée asiatique qui commence par la Malaisie. Premier voyage officiel depuis sa prise de fonction en janvier 2025, Donald Trump est attendu dans la capitale malaisienne pour une série de rencontres avec plusieurs chefs d’État asiatiques dans les prochains jours. Il devrait notamment rencontrer Xi Jinping, le président chinois, ainsi que les dirigeants sud-coréen et japonais, et éventuellement Kim Jong-un, pour de nouvelles discussions concernant la Corée du Nord. Mais sa première escale se fera dès ce dimanche 26 octobre, lors du 47e sommet de l’ASEAN.

Invité d’honneur de cet événement annuel réunissant onze pays d’Asie du Sud-Est (Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodge et depuis cette année le Timor oriental) Donald Trump participera à des discussions sur les tensions géopolitiques, la sécurité militaire et les négociations commerciales. Le sommet est organisé cette année par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Si Donald Trump avait souvent boudé ces sommets sud-asiatiques lors de son premier mandat (2017-2021), il ne souhaite pas manquer celui-ci, conscient de l’importance stratégique et économique de la région, qui connaît une croissance rapide.

Terres rares, droits de douane et accords commerciaux

Donald Trump devrait être accueilli avec tous les honneurs par les chefs d’État de la région, à commencer par Anwar Ibrahim, qui a annoncé vouloir conclure un accord visant à renforcer les relations bilatérales avec les États-Unis. La Malaisie, pays partagé entre investissements américains et chinois, devra notamment négocier les tarifs douaniers américains, actuellement fixés à 19 %.

Tous les autres pays de la région chercheront également à obtenir les meilleurs accords possibles, afin de réduire les contraintes douanières sur leurs exportations. L’un des objectifs principaux du sommet est donc de s’attirer les faveurs américaines dans ce domaine.

Un haut responsable américain a précisé que Donald Trump «tiendrait ses promesses envers le peuple américain» en signant une série d’accords économiques lors de cette tournée asiatique, notamment sur le sujet des terres rares, essentielles pour relancer les industries de l’électronique, de l’aéronautique et de l’automobile aux États-Unis.

Les accords de sécurité seront également à l’ordre du jour. Les alliances historiques entre les États-Unis et les Philippines ou la Thaïlande jouent un rôle stratégique pour l’influence américaine en mer de Chine et la protection de Taïwan. Le Vietnam et l’Indonésie, pays fondateurs de l’ASEAN, manifestent également leur intérêt pour de nouvelles coopérations sécuritaires.

S’imposer comme un faiseur de paix

Ce 47e sommet de l’ASEAN verra également la signature d’un traité de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, un temps fort pour Donald Trump. Malgré le décès de la reine mère Sirikit, figure puissante de la monarchie thaïlandaise, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a annoncé vouloir officialiser cet accord ce dimanche, en présence du Premier ministre malaisien et du président américain. Le conflit avait fait cet été près de 50 morts entre les pays transfrontaliers.

Ces derniers mois, Donald Trump, dans le cadre de sa campagne pour l’obtention d’un éventuel Prix Nobel de la paix, avait souligné l’importance de son rôle pour éviter que le conflit ne s’enlise. Selon certains géopolitologues, cette médiation a été conduite «sous contrainte», avec la menace de surtaxes douanières, mais la signature officielle doit se faire sous ses yeux.

Le président américain devrait également s’entretenir avec le président brésilien Lula, qui avait ironisé récemment sur Donald Trump en affirmant qu’«pour un dirigeant, marcher la tête haute est plus important qu’un prix Nobel».