Yémen : ce que l'on sait de la libération d'une mannequin, après environ cinq ans de prison

Condamnée en 2022 pour «fornication», «prostitution» et «usage de drogue», Intissar al-Hammadi, une jeune mannequin a été libérée ce week-end par les rebelles houthis du Yémen.

C'est une affaire qui résumait parfaitement le traitement réservé aux femmes par la rébellion houthiste, qui s'est emparée d'une bonne partie du territoire au Yémen où elle impose des restrictions sévères aux femmes.

Le 20 février 2021 dans les rues de Sanaa, alors qu'elle se rendait avec une amie à une séance photo, Intissar al-Hammadi, une mannequin et actrice à ses heures perdues avait été arrêtée.

Selon son avocat, Me Khaled al-Kamal, la jeune femme avait été interpellée en raison de son métier. Elle avait l'habitude de poser pour des créateurs de mode locaux, les cheveux souvent dévoilés, et n'hésitait pas à partager ses clichés avec ses milliers d'abonnés sur Instagram et Facebook.

Mais après près de cinq ans de détention, les rebelles houthis du Yémen ont libéré ce week-end Intissar al-Hammadi, ont indiqué ce dimanche son avocat et une source sécuritaire à l'AFP.

«Intissar al-Hammadi a été libérée hier soir et elle est désormais chez elle», s'est réjoui son avocat. «Elle a souffert de nombreux maux et son état s'est détérioré en raison des injustices subies».

Le 20 février dans les rues de la capitale, la jeune mannequin et une de ses amies avaient été arrêtées, puis condamnées en première instance en 2022 par un tribunal local, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour «fornication», «prostitution» et «usage de drogue».

Après avoir interjeté appel, la Cour avait «confirmé la condamnation de première instance à cinq ans d'emprisonnement» en février 2023. Une nouvelle qui a profondément choqué Intissar al-Hammadi, qui s'était ensuite mise à pleurer et hurler, avait rapporté son avocat Me Khaled al-Kamal.

Soutenue par les ONG

La condamnation d'Intissar al-Hammadi, et la situation au Yémen, pays considéré comme l'un des pays les plus durs pour les femmes, avaient interpellé les ONG.

Quelques mois après l'arrestation, Amnesty International avait appelé à la libération immédiate de la mannequin, estimant qu'elle avait été «maltraitée», «forcée de reconnaître plusieurs délits» et punie pour s'être opposée à des règles sociales «profondément patriarcales».

Human Rights Watch, une autre ONG de défense des droits humains basée à New York, avait accusé les autorités des Houthis de mener «un procès inique». Ajoutant que l'affaire était entachée «d'irrégularités et d'abus».

Née d'une mère éthiopienne et d'un père yéménite, Intissar al-Hammadi avait publié des dizaines de photos en ligne, vêtue d'un costume traditionnel, d'un jean ou d'une veste en cuir, avec ou sans foulard islamique, et avait aussi joué dans deux séries télé locales.