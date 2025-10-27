1 mort, 5 blessés, 193 drones déployés... Ce que l'on sait de l'attaque menée par Kiev en Russie

La Russie dit avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 octobre. Par ailleurs, un chauffeur de minibus a été tué et cinq passagers ont été blessés.

Une importante offensive ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a affirmé ce lundi avoir intercepté 193 drones ennemis en provenance d'Ukraine, dont l'attaque a fait un mort, un chauffeur de minibus, et cinq blessés, le reste des occupants du véhicule, dans la ville de Pogar, non loin de la frontière.

«L’attaque a endommagé des bâtiments administratifs, plusieurs camions-citernes et réservoirs de carburant», a déploré Andreï Elisseïev, responsable local.

Aleksandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk, a informé ce lundi matin sur le réseau social Telegram que sur les 193 drones, 47 ont survolé la région frontalière avec l'Ukraine et 40 ont même été jusqu'à la région de Moscou. Selon le ministère de la Défense, la majorité de ces derniers appareils se dirigeaient vers la capitale.

Les Ukrainiens visent les infrastructures énergétiques russes

Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a quant à lui précisé que l'ensemble de ces drones a été abattu en l’espace de six heures, à compter d’environ 22h, heure locale. En outre, par mesure de sécurité, les autorités russes ont déclaré que deux des quatre aéroports de la capitale ont été temporairement fermés.

Cette invasion aérienne ukrainienne s'inscrit dans une politique d'intensification des frappes du pays sur la Russie, notamment en ciblant ses infrastructures énergétiques. Ainsi, dans la région de Lougansk, occupée par les Russes, les autorités locales nommées par Moscou ont affirmé que deux dépôts de carburant avaient été frappés pendant la nuit par les drones ukrainiens.

En septembre, l'AFP révélait que Moscou exerçait un contrôle total ou partiel sur 19% du territoire ukrainien. Cette analyse émane de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP). En outre, 7% de la Crimée et des zones de la région industrielle du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'assaut russe en février 2022.