Antilles : un séisme de magnitude 6,5 ressenti en Guadeloupe, des secousses également en Martinique

Un séisme de magnitude 6,5 a frappé les Antilles ce lundi 27 octobre. Les territoires d'outre-mer français de Guadeloupe et de Martinique ont notamment été touchés.

Un séisme de magnitude 6,5 selon l'Institut d'études géologiques américain (USGS) a été ressenti ce lundi 27 octobre dans plusieurs îles des Antilles. L'USGS a localisé l'épicentre à environ 162 km à l'est de l'île guadeloupéenne de la Désirade, à une profondeur d'une dizaine de kilomètres.

Le séisme s’est produit à 8h38, heures locales (13h38 à Paris). Une alerte au tsunami a été brièvement émise après la première secousse par les autorités, puis rapidement levée.

Plusieurs répliques d'une magnitude de 6 et de 5,4 dans la même zone ont ensuite été enregistrées, a indiqué l’institut.

ANTILLES : Violent tremblement de terre de magnitude 6.5 au large de la #Guadeloupe, fortement ressenti jusqu'en Martinique. Pas d'alerte au tsunami. Des répliques sont ressenties depuis le séisme (USGS). pic.twitter.com/Sq2KxTVumN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 27, 2025

Aucun dégât à signaler selon les autorités

L'université des Indes occidentales (University of West Indies, UWI), université caribéenne de référence, a de son côté enregistré une première secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter, dont elle situe l'épicentre à 222 kilomètres à l'est de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), la grande ville la plus proche.

Les différentes secousses ont été ressenties dans les territoires d’Outre-mer français de la Guadeloupe et de la Martinique. À Fort-de-France, plusieurs bâtiments ont été évacués, selon des journalistes de l’AFP. Plusieurs autres îles des Caraïbes ont aussi ressenti le séisme. Toutefois aucun dégât n’a été signalé par les autorités dans l’immédiat.

Un nouvel événement pour cette région connue pour son activité sismique où les secousses sont régulièrement ressenties par les habitants. Haïti est d'ailleurs particulièrement touchée par ces catastrophes naturelles. En janvier 2010, un séisme de magnitude 7 avait fait plus de 200.000 morts dans le pays et transformé la capitale Port-au-Prince en champ de ruines.