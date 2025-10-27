Antilles : un séisme de magnitude 6,7 ressenti en Guadeloupe, des secousses également en Martinique

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles ce lundi 27 octobre. Les territoires d'outre-mer français de Guadeloupe et de Martinique ont notamment été touchés. Une alerte tsunami a été émise.
Plus d'informations à suivre...
