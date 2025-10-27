Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Antilles : un séisme de magnitude 6,7 ressenti en Guadeloupe, des secousses également en Martinique

L'épicentre de ce séisme se situe à 220 km des côtes guadeloupéennes. [© Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles ce lundi 27 octobre. Les territoires d'outre-mer français de Guadeloupe et de Martinique ont notamment été touchés. Une alerte tsunami a été émise.

Plus d'informations à suivre...

FranceMartiniqueGuadeloupe

À suivre aussi

Fréquentation en hausse des vols entre Alger et Paris : «Il y a très peu de dimension touristique», raille cet expert en immigration
«En quatre ans, la présidente du Louvre n'a rien fait alors qu'elle avait l'argent», déplore un historien de l'art
Météo : retour du soleil, températures plus douces... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités