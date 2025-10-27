Argentine : le président Javier Milei remporte largement les législatives de mi-mandat, Donald Trump le félicite pour sa «victoire écrasante»

Le président argentin Javier Milei a largement remporté les législatives de mi-mandat ce dimanche dans son pays. Son allié le président américain Donald Trump a tenu à le féliciter sur son réseau Truth Social.

«Il fait un travail formidable !», s'est exclamé Donald Trump ce lundi sur son réseau Truth Social. Le chef de la Maison Blanche a félicité son allié, le président argentin Javier Milei, qui a largement remporté les législatives de mi-mandat dimanche avec un peu plus de 40% des voix au niveau national.

«Félicitations au président Javier Milei pour sa victoire écrasante en Argentine», a écrit le chef d'Etat. «Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin», a-t-il poursuivi.

Les sondages ne lui étaient pourtant pas favorables au départ. L'incertitude liée à ce scrutin avait placé l'économie argentine, et sa monnaie, le peso, sous une intense pression depuis deux mois.

En réaction à cette conjoncture, le grand ami du président argentin Donald Trump lui avait alors promis une aide financière allant jusqu'à 40 milliards de dollars qu’il suspendrait en cas d’échec à cette élection. «S’il perd, nous ne serons pas généreux avec l’Argentine», avait-il déclaré.

Des critiques au sein du camp MAGA

Comme l’a rappelé le média américain Politico, des voix républicaines et démocrates se sont élevées contre cette décision, accusant Donald Trump de privilégier l’Argentine par simple idéologie et affinité avec son homologue argentin. Ces derniers ont aussi précisé qu'il délaissait son principe du America First.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a défendu cette mesure dimanche en expliquant que cette aide financière ne mettrait pas en danger les fonds publics américains.

En parallèle, Javier Milei triomphant s’est félicité après ces élections qui sont selon lui «la confirmation du mandat que nous avons reçu en 2023» à la présidentielle pour «avancer sur la voie réformiste».