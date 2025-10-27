Des accidents «très inhabituels» : ce que l'on sait après les crashs, à 30 mn d'intervalle, d'un hélicoptère et d'un avion de chasse américains en mer de Chine

Un hélicoptère et un avion de chasse de la marine américaine se sont écrasés dimanche 26 octobre, à trente minutes d'intervalle, en mer de Chine. Une enquête a été ouverte par les autorités américaines.

Des accidents «très inhabituels». Deux appareils américains se sont crashés coup sur coup ce dimanche, en mer de Chine méridionale. Aucun membre d'équipage n'a été blessé, a précisé la flotte du Pacifique de la marine.

Comme l'a confirmé la Marine américaine, un hélicoptère MH-60R seahawk a d'abord perdu le contrôle au moment de toucher terre, vers 14h45, heure locale.

Il effectuait des opérations de routine, depuis le porte avion USS Nimitz. Trois membres d'équipage ont été pris en charge, sans blessure.

Une piste expliquerait ces incidents «très inhabituels»

Seulement trente minutes après cet accident, un chasseur F/A-18F Super Hornet a connu une mésaventure comparable en s'écrasant depuis Nimitz. Les deux personnes à bord de l'avion ont également pu s'éjecter et ont été assisté en toute sécurité. Ce F/A-18, d'une valeur d'environ 51 millions d'euros, est le quatrième appareil de ce type que perdent les Etats-Unis cette année.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a qualifié ces événements de «très inhabituels» et a confirmé qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces deux incidents.

La piste privilégiée par les autorités serait celle d'un défaut de carburant, comme l'a confié le 47e président américain : «Ils pensent que c'est peut-être du mauvais carburant. On va le découvrir. Nous n'avons rien à cacher» a-t-il expliqué devant la presse.

Les relations sino-américaines dégradées

Si cette piste tient la corde auprès des enquêteurs, la localisation de ces deux accidents, au large de la Chine, n'a pas manqué de faire parler.

Depuis de nombreuses années, le pays du soleil levant revendique la propriété de la quasi-totalité de ces eaux, particulièrement stratégiques à l'échelle mondiale.

La mer de Chine est ainsi investie de nombreuses installations militaires chinoises, sur des îles et des récifs qui leur sont contestés. Une situation qui a déjà été vivement critiquée par le gouvernement américain, qui alerte quant aux libertés de navigation et au libre-échange bafoués par ces installations.

Ces accidents interviennent également à une période où les deux puissances, américaine et chinoise, ont connu des rapports tendus, chacun ayant imposé des mesures économiques radicales à leur homologue.

La dégradation des relations entre les deux pays a cependant été freinée par l'accord commercial signé par les deux pays ce dimanche, comme l'a annoncé Scott Bessent, secrétaire du Trésor américain.