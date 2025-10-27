«Des céramiques jamais vues auparavant» : des archéologues découvrent des objets issus d’une culture encore inconnue

Des archéologues russes ont découvert sur le site de Tartas-1, en Sibérie, des poteries vieilles d’environ 6.000 ans. Leur forme et leurs motifs, inédits dans la région, ne correspondent à aucune culture connue de l’Âge de bronze.

Sous la terre gelée de Sibérie, l’histoire continue de parler. Plus de vingt ans après la découverte du site de Tartas-1, les archéologues russes y font encore des trouvailles qui intriguent la communauté scientifique. Des poteries vieilles de plusieurs millénaires, dont la forme et les motifs défient toutes les classifications connues, ont été découvertes récemment.

C’est une équipe de l’Académie des sciences de Russie, dirigée par Vyacheslav Molodin, qui a mis la main sur ces objets singuliers. D’après une étude relayée par Cambridge Press, ils auraient été façonnés pendant l’Âge du bronze, autour de 4000 avant notre ère. Mais ce qui fascine les chercheurs, c’est leur aspect : des bols à fond plat ornés de motifs complexes, comme tissés dans la glaise.

«Ce sont des poteries totalement atypiques, qui ne ressemblent à rien de ce qu’on connaît en Sibérie», explique Vyacheslav Molodin à l’agence TASS. «Ces céramiques n'ont jamais été vues auparavant.»

Plus de questions que de réponses

Ces fragments de céramique ont été retrouvés dans d’anciennes habitations situées dans la steppe de Baraba, à l’ouest de la Sibérie. Une région autrefois occupée par la culture d’Ust-Tartas, entre 5000 et 3000 avant J.-C., un groupe humain encore très peu documenté. Les archéologues pensaient bien connaître leur production : des poteries à fond plat décorées à la ficelle ou au peigne. Rien à voir avec ces nouveaux objets, aux dessins géométriques et texturés.

Alors, s’agit-il d’une évolution stylistique des Ust-Tartas ? Ou de la trace d’une autre culture voisine jusqu’ici inconnue ? Pour les chercheurs, la question reste ouverte.

Cette découverte apporte un éclairage précieux sur un pan de l’histoire eurasiatique encore largement inexploré. L’Âge du bronze en Sibérie demeure l’un des chapitres les plus flous de la préhistoire. Étudier la composition et les motifs de ces poteries pourrait en dire long sur les échanges ainsi que les savoir-faire de ces peuples oubliés.

De nouvelles fouilles devraient être lancées sur le site de Tartas-1. Des analyses ADN et des datations au carbone 14 pourraient permettre de lever un peu plus le voile sur celles et ceux qui vivaient dans la steppe de Baraba il y a plus de six mille ans.