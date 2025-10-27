Gaza : Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage retenu dans le territoire palestinien

Israël a confirmé que le Hamas lui a rendu ce lundi le corps d'un 16e otage retenu dans la bande de Gaza, quelques heures après un appel des familles à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que toutes les dépouilles n'auraient pas été rendues.

Une nouvelle étape. Le corps d’un otage a été rendu à Israël par le Hamas ce lundi 27 octobre. Il s’agit de la 16e dépouille rendue à ce jour, tandis que 12 se trouvent encore à Gaza.

«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort qui a été remis à l'armée et au Shin Bet (le service de sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, ajoutant que le corps allait être transféré pour être identifié.

Aux termes de l'accord entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre dernier, le mouvement islamiste avait libéré trois jours plus tard les 20 derniers otages vivants, retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Des recherches complexes

Le Hamas devait aussi rendre à cette date les 28 corps encore retenus dans le territoire palestinien, mais n'en avait restitué jusqu'à présent que 15, arguant de difficultés pour retrouver les dépouilles au milieu d'un champ de ruines.

Le gouvernement israélien avait annoncé plus tôt qu'une équipe du CICR, de secouristes égyptiens ainsi qu'un représentant du Hamas recherchaient des dépouilles d'otages à Gaza.

Sur des images filmées par l'AFPTV dans le quartier d'al-Touffah, dans la ville de Gaza, des engins de chantier et des camions étaient en action au milieu des ruines pour tenter de retrouver des corps.

«Il est difficile de localiser certains corps de captifs israéliens, car l'occupation a modifié le relief de Gaza (pendant la guerre, ndlr). De plus, certaines personnes qui ont enterré ces corps ont elles-mêmes été tuées ou ne se souviennent plus de l'endroit où elles les ont enterrés» avait déclaré samedi le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya.

Ce dernier a répété la volonté du mouvement palestinien de rendre les dépouilles, malgré ces complications. «Nous ne donnerons pas à l'occupation (israélienne) une excuse pour reprendre la guerre», a-t-il ajouté.

Rappelant qu'aux termes de l'accord de cessez-le-feu, tous les otages morts et vivants auraient dû être rendus dès le 13 octobre, le Forum des familles, la principale organisation israélienne de familles d'otages, a appelé ce lundi «le gouvernement israélien, l'administration américaine et les médiateurs à ne pas passer à la phase suivante de l'accord tant que le Hamas n'aura pas rempli toutes ses obligations».

La deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, visant à mettre fin définitivement à deux ans de guerre, comprend notamment le désarmement du Hamas, l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien de la bande de Gaza, des points qui restent sujets à discussion.