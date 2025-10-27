Gaza : Israël connaîtrait l’emplacement de neuf des treize corps d’otages toujours détenus par le Hamas

Neuf dépouilles sur treize ont été localisées à Gaza, mais quatre restent introuvables. Israël et le Hamas s’affrontent sur leur restitution, tandis que la communauté internationale tente de débloquer la situation.

Israël affirme avoir localisé neuf des treize corps d’otages encore détenus à Gaza. Les quatre autres dépouilles restent introuvables. Cette avancée, qui survient après la remise partielle de corps par le Hamas, dans le cadre du cessez-le-feu conclu le 9 octobre, ne dissipe pas les tensions entre les deux camps.

Selon la chaîne israélienne Kan, les renseignements sur neuf dépouilles sont fiables, mais le Hamas affirme ne pas savoir où se trouvent certaines d’entre elles. Israël dément cette version et accuse le mouvement palestinien de retenir volontairement ces informations, en violation de l’accord.

Un ultimatum de 48 heures

Pour débloquer la situation, une opération conjointe de la Croix Rouge et de l’Égypte a été lancée dimanche dans le sud de Gaza, avec l’accord de l’armée israélienne. Des représentants du mouvement terroriste ont été autorisés à pénétrer dans des zones contrôlées par Tsahal pour participer aux recherches.

Avant la trêve, le Hamas détenait 28 dépouilles et 48 otages vivants. À ce jour, 15 corps et 20 personnes ont été restitués. Le sort des 13 dépouilles restantes est devenu un enjeu humanitaire et diplomatique de taille. A tel point que la communauté internationale est intervenue. Le président américain Donald Trump a donné au Hamas un ultimatum de 48 heures pour restituer les dépouilles, menaçant de le tenir responsable de tout échec.

La restitution complète des dépouilles reste cruciale pour les familles, mais aussi pour la crédibilité du cessez le feu. En effet, tant que tous les corps restants ne seront pas retrouvés, la confiance entre les parties demeure fragile et les risques de reprise des hostilités sont élevés. Les opérations de recherche se poursuivent sous haute tension, avec des implications politiques et humanitaires qui dépassent le cadre local.