Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de ce mystérieux drone déployé par Moscou face à Kiev

Alors que le rôle stratégique des drones dans le conflit ne cesse de croître, la Russie utilise un appareil mystérieux au-dessus de l’Ukraine, dont la conception inédite intrigue les experts. Ce drone pourrait combiner missions de reconnaissance et frappes au sol.

Un mystérieux appareil. L’armée russe a déployé un nouveau drone au-dessus de l’Ukraine, et cela suscite de nombreuses interrogations. L'appareil, doté d’une conception aérodynamique inédite, a été observé pour la première fois dans la région de Donetsk, au cœur de la zone de conflit.

Selon Serhiy Beskrestnov, spécialiste ukrainien de la guerre électronique interrogé dans les colonnes du media belge 7sur7.be, il s’agirait d’un appareil à ailes annulaires, une architecture rare qui pourrait améliorer l’efficacité aérodynamique et la capacité de charge utile.

Baptisé «Kometa», ce drone est attribué à la société russe «Shag vpered» et semble conçu pour des missions de reconnaissance et d’attaque au sol.

Vers une escalade du conflit ?

Bien qu'aucune communication sur les performances opérationnelles de ce drone n'a été faite, son apparition soulève plusieurs questions. Est-ce une réponse à l’usage par l’Ukraine de drones de type «Sting», dotés d’intelligence artificielle pour l’interception de drones ennemis ? Ou s’agit-il d’une nouvelle tactique de la part de la Russie pour perturber les systèmes de défense ukrainiens ?

Cette évolution intervient dans un contexte où ce type d'appareils jouent un rôle de plus en plus stratégique dans le conflit. Des vidéos récentes montrent des drones russes ciblant des civils ukrainiens, notamment des agriculteurs dans la région de Donetsk, ce qui a été qualifié de «crime de guerre» par les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, des incursions de drones russes ont été signalées au-dessus de pays européens, provoquant des fermetures d’aéroports et des tensions diplomatiques.

Face à cette recrudescence, les experts s’interrogent sur les intentions de la Russie : s’agit-il d’un test technologique, d’une tentative de déstabilisation ou d’une nouvelle phase dans l’escalade du conflit ? La communauté internationale suit de près ces évolutions.