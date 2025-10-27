Guerre en Ukraine : une enquête accuse la Russie d'un nouveau crime de guerre perpétré contre des civils lors du conflit

La Russie a commis un autre crime de guerre en forçant la population à fuir les territoires contrôlés par l'Ukraine en menant des attaques continues de drones contre des civils, selon un rapport d'enquêteurs mandatés par l'ONU publié ce lundi.

Des accusations très graves. La Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies, chargée de mener des investigations en Ukraine sur d'éventuelles infractions lors du conflit, vient d'accuser la Russie d'un nouveau crime de guerre.

«Les autorités russes ont systématiquement coordonné des actions visant à chasser les civils ukrainiens de leur lieu de résidence en menant des attaques de drones, ainsi qu'en procédant à des expulsions et des transferts» dans la région de Zaporijia, a indiqué le rapport des enquêteurs, publié ce lundi.

Des marches forcées de dizaines de kilomètres

La décision de Moscou d'y chasser les civils des zones qu'elle occupe en 2022 et 2023 «constitue les crimes de guerre, de déportations et de transferts».

Ces personnes ont été contraintes de marcher 10 à 15 kilomètres à travers une «zone opérationnelle hautement dangereuse» pour atteindre les lignes ukrainiennes, a indiqué le rapport.

Depuis le début de son offensive, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine. Celle-ci répond en frappant le territoire russe, avec des moyens bien moindres et en ciblant notamment raffineries et usines militaires.

Des crimes contre l'humanité déjà identifiés à Kherson

La commission d'experts, créée par le Conseil des droits de l'homme dans le sillage de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avait déjà conclu, fin mai, que les attaques de drones russes dans une zone s'étendant sur plus de 100 km dans la région ukrainienne de Kherson constituaient le crime contre l'humanité de «meurtres».

Elle a maintenant élargi cette accusation à une zone beaucoup plus vaste, s'étendant «sur plus de 300 km» le long du fleuve Dniepr, à travers les régions de Dnipropetrovsk, Kherson et Mykolaïv. De plus, elle considère que ces attaques constituent aussi «le crime contre l'humanité de transfert forcé de population».

«Depuis plus d'un an, les forces armées russes mènent des attaques de drones contre un large éventail de cibles civiles», telles que des personnes, des maisons, des points de distribution humanitaire et des infrastructures énergétiques essentielles, contraignant «des milliers de personnes à fuir».

Les troupes russes «ciblent intentionnellement les civils et les objets civils» et frappent même les ambulances et les pompiers, a dénoncé la commission. Pour réaliser ce rapport, cette dernière a interrogé 226 personnes, dont des victimes et des témoins, et examiné plus de 500 vidéos.