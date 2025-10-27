«Je ne voulais pas perdre mon appartement» : son chien aboie trop d’après son voisin, elle le fait piquer pour ne pas être expulsée

Afin de ne pas perdre son appartement, une Britannique a décidé d'euthanasier son chien après des plaintes concernant le bruit de l'animal.

Une décision douloureuse. Sue Johnson, une Britannique de 64 ans, a été contrainte de faire euthanasier son chien, un Jack Russell de 14 ans, après que son nouveau voisin s'est plaint de ses aboiements, a rapporté le journal The Sun.

Cette sexagénaire vivait paisiblement à Scunthorpe (Lincolnshire) depuis 15 ans, avec Patch, adopté à la suite de la mort de son mari, jusqu'à l'aménagement d'un nouveau voisin. Ce dernier s'est plaint à de multiples reprises du bruit de l'animal.

Elle a d'abord reçu un courrier de l'association locatif Ongo Homes l'informant que les aboiements excessifs enfreignaient son contrat de location. À la suite d'une nouvelle plainte, un agent de santé environnementale s'est rendu sur place pour constater les nuisances présumées.

84 aboiements en cinq minutes

Il aurait recensé 84 aboiements en l'espace de cinq minutes sans intervention apparente de la locataire. «La situation sera surveillée et tout nouvel incident pourrait entraîner de nouvelles mesures», a indiqué le bailleur dans un nouveau courrier.

De son côté, la locataire a affirmé que les accusations étaient «complètement absurdes», assurant que Patch n'aboyait que lorsque quelqu’un frappait à la porte. «Je ne voulais pas perdre mon appartement [...] Ils ne m’ont laissé aucune autre option», a-t-elle ajouté.

Craignant de perdre son logement, Sue Johnson a finalement pris la douloureuse décision d’euthanasier son fidèle compagnon. «Je suis dévastée. C’était mon seul compagnon depuis le décès de mon mari, il représentait tout pour moi», a-t-elle confié.

Le bailleur a, quant à lui, affirmé n'avoir jamais requis l'euthanasie du chien, déclarant : «Nous sommes profondément attristés d'apprendre la décision prise par Mme Johnson concernant son chien, Patch. Nous tenons à préciser clairement qu'Ongo n'obligera jamais un locataire à euthanasier son animal de compagnie. En tant que propriétaire responsable, nous avons le devoir de veiller au bien-être de tous nos locataires et de leurs voisins. Nous comprenons le lien affectif qui unit Mme Johnson à son animal et compatissons à la détresse que cette situation a causée. L'affaire visait uniquement à remédier aux nuisances sonores et à leur impact sur la communauté environnante».