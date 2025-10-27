«La température a soudainement augmenté» : des matelas connectés réveillent des utilisateurs en pleine nuit

Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre dernier, des milliers de clients possédant des housses et matelas «connectés» d'Eight Sleep n'ont pas pu régler la température ou la position de leurs lits en raison d'une panne des serveurs d'Amazon.

Une situation ubuesque. Une panne mondiale des serveurs d’Amazon Web Services (AWS), survenue dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre dernier, a perturbé le sommeil de milliers de propriétaires de lits «intelligents» de la marque Eight Sleep.

En effet, ces derniers ont eu la mauvaise surprise de se réveiller à cause de matelas bloqués en position verticale, de housses excessivement chaudes, de lumières clignotantes ou même d'alarmes intempestives.

Un bug information à l'origine de leurs désagréments

Ces lits, commercialisés à partir de 2.000 dollars, sont programmables à distance via une application, dont l'abonnement annuel peut atteindre 399 dollars (environ 340 euros). Une connexion internet est notamment nécessaire pour réguler la température des deux côtés du lit, ajuster l’inclinaison, ou encore collecter des données de sommeil et biométrie.

Les serveurs de l'entreprise, hébergés chez Amazon, n'ont donc pas échappé au bug mondial. Pendant la panne, des clients ont rapporté que leurs lits restaient bloqués sur leur dernier réglage.

De nombreuses plaintes sur internet

En outre, un internaute a affirmé sur Reddit qu'un côté de son lit s'était «réglé sur 43 °C et ne redescendait pas». Un autre utilisateur a également indiqué sur le réseau social X que son lit était bloqué «en position inclinée».

«Je me suis réveillé en pleine nuit hier soir et j'ai dû appuyer frénétiquement à deux reprises pour baisser la température, sans retour tactile. Je n'ai compris pourquoi qu'au matin», a témoigné un utilisateur.

«Que le pilote automatique cesse de fonctionner à cause d'une panne du système Eight Sleep serait compréhensible, mais l'impossibilité de régler la température localement est absurde et totalement inacceptable pour un produit aussi haut de gamme (et onéreux)», a témoigné un autre.

Un nouveau «mode panne» déployé

Matteo Franceschetti, co-fondateur de l'entreprise, a reconnu la défaillance, affirmant sur X : «La panne d'AWS a impacté certains de nos utilisateurs depuis hier soir, perturbant leur sommeil. Ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons offrir et je tiens à m'en excuser».

The AWS outage has impacted some of our users since last night, disrupting their sleep. That is not the experience we want to provide and I want to apologize for it.



We are taking two main actions:

1) We are restoring all the features as AWS comes back. All devices are currently… — Matteo Franceschetti (@m_franceschetti) October 20, 2025

Alexandra Zatarain, co-fondatrice, a expliqué à The Verge qu'un nouveau «mode panne» avait été déployé afin de permettre à l'application de communiquer avec les appareils via Bluetooth lorsque cloud est inaccessible. «En cas de panne, vous pourrez toujours ouvrir l'application, allumer/éteindre le Pod, modifier la température et remettre la base à plat», a-t-elle précisé.

De nombreux sites et services en ligne se sont retrouvés momentanément inaccessibles, notamment les services d'Amazon comme Prime Video ou Ring, mais aussi Slack, Perplexity, Snapchat, Clash Royale, Roblox, Duolingo, Coinbase et Flickr.

Amazon a expliqué qu'un bug dans le système automatisé chargé des adresses internet, le DNS (Système de noms de domaine), était à l'origine de l'incident. «Nous sommes conscients que cet événement a eu un impact important sur de nombreux clients. Nous ferons tout notre possible pour en tirer des leçons et renforcer encore davantage la fiabilité de nos services», a déclaré la société américaine.

Alors que de plus en plus d’équipements de la vie quotidienne dépendent des serveurs et du cloud, il s’agit de la 4e panne majeure d’AWS en cinq ans, mettant en évidence les limites de la domotique.