Législatives en Argentine : bourse de Buenos Aires qui explose, peso qui se ressaisit... Comment la victoire de Javier Milei dynamise l'économie

Quelques heures après son succès politique écrasant, la victoire de Javier Milei aux législatives argentines a eu notamment pour conséquence de faire exploser la Bourse de Buenos Aires. L'ensemble des marqueurs économiques du pays sud-américain sont au vert.

Figure politique controversée, Javier Milei fait l'unanimité des marchés mondiaux. Explosion de la bourse de Buenos Aires, monnaie locale en pleine hausse de valeur, intérêts des prêts au plus bas, les implications économiques qu'ont déjà eu la victoire du leader de «La liberté avance» aux législatives sont notables.

Ce dimanche 26 octobre, Javier Milei a pu célébrer une large victoire. Sans être donné favori, le natif de Buenos Aires a donc rassemblé plus de 41% des voix, loin devant l'opposition péroniste. De quoi conforter l'actuel président argentin et rassurer les marchés internationaux, qui ont répondu positivement à ce résultat.

La Bourse de Buenos Aires a fait un bond, symbolisé par exemple par Le Merval, son principal indice, qui a décollé de plus de 20% dans les premiers échanges.

Le peso argentin a aussi eu le vent en poupe ce lundi. Alors qu'il s'échangeait à 1.515 pesos pour un dollar, en plein dépréciation, juste avant l'élection, il a atteint 1.370 pesos pour un dollar au taux officiel affiché par la banque publique Banco Nacion, vers 11h (14h, GMT), soit une appréciation spectaculaire de près de 9,5% par rapport à la clôture vendredi.

Plus important encore pour les Argentins, le taux d'emprunt de l'Argentine à échéance à dix ans a fortement baissé, ce lundi. Le taux auquel l'Argentine emprunte sur dix ans s'est ainsi stabilisé autour de 10,5% lundi, contre 14,34% vendredi, soit une baisse de 3,83 points de pourcentage, une variation particulièrement importante sur le marché de la dette souveraine.

Une victoire particulièrement attendue par Washington

Economiquement, cette issue positive à l'élection législative pour Javier Milei pourrait également permettre à l'Argentine de reprendre les négociations avec les Etats-Unis, avec qui ils discutent notamment d'une aide financière colossale de 40 milliards de dollars (34 milliards d'euros).

Pour que cette aide aboutisse, Donald Trump a notamment sommé son homologue argentin de réorienter sa stratégie politique, en limitant l'influence chinoise sur son pays.

Ce triomphe dans les urnes est un soulagement pour Javier Milei : Donald Trump avait prévenu que s'il perdait lors de ces élections, ils ne se montrerait «pas si généreux». Cette incertitude quant au scrutin et à l'économie argentine avait inéluctablement placé la nation sud-américaine sous une intense pression des marchés financiers depuis plusieurs mois.

Analyste chez Rabobank, Benjamin Picton résume auprès de l'AFP : «Ces résultats électoraux confortent probablement les accords avec Washington, prévoyant que les États-Unis fournissent un mécanisme d'échange de devises de 20 milliards de dollars américains, ainsi que 20 milliards de dollars supplémentaires de prêts privés».