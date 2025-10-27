«Nous trouverons une solution définitive afin que la vie continue d'être belle et joyeuse» : Lula confiant sur la conclusion d’un accord commercial avec les Etats-Unis

Présent au sommet de l'Asean, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré ce lundi «que d'ici à quelques jours», un accord commercial pourrait être conclu avec les Etats-Unis alors que son pays s’est vu infligé 50% de droits de douane cet été par Washington.

«Je suis convaincu que d'ici quelques jours, nous trouverons une solution définitive entre les Etats-Unis et le Brésil, afin que la vie continue d'être belle et joyeuse», a affirmé le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ce lundi en Malaisie alors qu’il participe au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Ce dernier espère voir s’alléger les droits de douane imposés par Washington cet été et s’apaiser les tensions bilatérales. Le président brésilien a donc rencontré son homologue américain Donald Trump ce dimanche.

«Même s'il n'a pas fait de promesses, il m'a assuré que nous allons parvenir à un accord», a donc indiqué Lula. «La rencontre que j'ai eue avec le président Trump s'est étonnamment bien passée. S'il ne tenait qu'à lui et à moi, un accord serait conclu», a-t-il poursuivi.

Donald Trump avait engagé un bras de fer politico-commercial avec son homologue brésilien, infligeant des droits de douane de 50% sur les produits du pays d’Amérique du Sud.

«Ce ne sont pas vos affaires»

Le chef de la Maison Blanche avait également imposé des sanctions économiques contre le magistrat Alexandre de Moraes et sa femme. Le président américain l'a en effet accusé d'orchestrer «une chasse aux sorcières» après la condamnation au Brésil de l'ex-président Jair Bolsonaro, ami personnel de Donald Trump, à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Interrogé dimanche sur le fait de savoir si cette question avait été évoquée lors des discussions avec le chef d'Etat brésilien, le locataire de la Maison Blanche a répondu: «Ce ne sont pas vos affaires».

«Nous devrions arriver à trouver de bons accords pour nos deux pays», avait-il toutefois assuré à Lula, espérant que les deux pays finiront par avoir «une très bonne relation».

Les deux présidents sont connus pour être aux antipodes sur des questions telles que le multilatéralisme, le commerce international et la lutte contre le changement climatique.