Prince Andrew : la pression monte pour qu'il quitte le Royal Lodge, sa demeure à Windsor

Le prince Andrew, qui a récemment renoncé à ses titres royaux sous la pression de son frère le roi Charles III, devrait bientôt quitter Royal Lodge, sa propriété à Windsor, où il vit depuis plus de vingt ans.

Bientôt la fin d'un privilège. Au Royaume-Uni, la pression s’intensifie sur le prince Andrew, empêtré dans les scandales et l'affaire Epstein, afin qu’il quitte au plus vite le Royal Lodge, une vaste demeure de trente pièces, située à Windsor, à l’ouest de Londres, dans laquelle il vit depuis plus de deux décennies, et sans payer de loyer, a révélé le «Times».

Des journalistes campent depuis jeudi soir à l'entrée de la propriété et de son domaine de 40 hectares, où réside aussi son ex-épouse Sarah Ferguson. D'après plusieurs médias britanniques, le prince Andrew, 65 ans, est en discussion avec des conseillers de Charles III afin d’organiser son départ du Royal Lodge.

William et Kate dans l'attente

Déjà banni de la famille royale en 2019, le frère du souverain a annoncé le 17 octobre renoncer à l'utilisation de ses titres royaux. Mais cela n'a pas suffi à apaiser les critiques, surtout après la publication mardi des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, la principale accusatrice dans l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein. Elle raconte avoir été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises, dont au moins deux quand elle avait 17 ans. Le prince a toujours nié ces accusations.

Par ailleurs, comme le rapporte le «Daily Mail», le prince William et son épouse Kate s'apprêtent dans les prochains jours à emménager dans une nouvelle résidence, située à moins de deux kilomètres de Royal Lodge. Le prince héritier du trône voudrait, selon ce journal, qu'Andrew ait auparavant quitté Royal Lodge.