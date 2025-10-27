Royaume-Uni : Charles III inaugure un mémorial dédié aux soldats LGBT

Commandant en chef des forces armées britanniques, le roi Charles III a inauguré ce lundi 27 octobre un mémorial dédié aux militaires LGBT. Il s’agit du premier monument du genre dans le pays.

Une première historique. Le roi Charles III a inauguré ce lundi dans le centre de l'Angleterre un mémorial dédié aux militaires LGBT qui furent longtemps victimes de discriminations.

En Angleterre et au pays de Galles, les relations entre personnes de même sexe ont été décriminalisées en 1967. Toutefois, l'interdiction des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres dans l'armée a perduré jusqu'en 2000.

Pendant des décennies, de nombreux militaires ont subi des licenciements, la perte de leur pension et de leurs médailles, l'emprisonnement parfois, voire des traitements médicaux forcés dans des hôpitaux militaires, en raison de leur homosexualité.

Réparer les discriminations passées

En 2021, le ministère de la Défense avait annoncé que les personnes ayant fait l'objet de discriminations pourraient désormais récupérer leurs médailles perdues.

Baptisé «An Opened letter», le monument en bronze dévoilé ce lundi au National Memorial Arboretum ressemble à une feuille de papier froissée contenant des mots tirés de lettres personnelles, souvent utilisées comme preuves pour incriminer des personnes présumées homosexuelles.

En costume gris, le monarque de 76 ans a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument, entouré de militaires en service ainsi que d'anciens combattants.

L'édification d'un tel monument faisait partie des 49 recommandations émises par «The Etherton Review», un rapport commandé par le gouvernement pour examiner le traitement des anciens combattants LGBT ayant servi pendant la période d'interdiction des personnes homosexuelles dans l'armée.

Paru en 2023, il a par ailleurs recommandé le versement d'une compensation financière aux militaires victimes de discriminations. Ils peuvent désormais demander une indemnité allant jusqu'à 70.000 livres, c'est-à-dire environ 80.000 euros.

En décembre 2023, Rishi Sunak, alors Premier ministre, avait présenté ses excuses pour le bannissement de l'armée des LGBT, le qualifiant «d'échec épouvantable» de l'Etat britannique.