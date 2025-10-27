Toute l’actu en direct 24h/24
«Une bombe à retardement pour l'environnement» : des dizaines de pétroliers de la «flotte fantôme» russe menacent le golfe de Finlande

Les mauvais états des navires entraînent un risque d'accidents environnementaux. [Damien MEYER / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Au coeur de la mer Baltique, 31 pétroliers russes ont été repérés. Inscrits sur la liste noire des sanctions de l'UE, les navires tentent d'exporter leur pétrole en détournant les sanctions européennes.

La «flotte fantôme» russe repérée en eau finlandaise. Une trentaine de pétroliers ont été identifiés dans le golfe de Finlande en l'espace d'une semaine, a informé lundi la chaîne de télévision publique finlandaise Yle. Ces bâtiments vieillissants sont à haut risque pour l'environnement.

La Russie utilise ces bateaux, figurant sur la liste des sanctions de l'UE, dont il est souvent difficile de déterminer à qui ils appartiennent réellement, dans le but de poursuivre l'exportation de son pétrole brut en dépit des sanctions occidentales.

Mikko Hirvi, le responsable de la sécurité maritime au sein du corps des gardes-frontières finlandais, n'est pas surpris par ce chiffre. «Les cargaisons russes dans le golfe de Finlande sont à leur niveau d'avant-guerre, ce qui signifie que ce trafic est en grande partie assuré par la flotte fantôme», a-t-il déclaré à l'AFP.

De nouveaux pétroliers sur la liste noire de l’UE

Quelques jours auparavant, l'Union européenne a ajouté plus de cent pétroliers sur sa liste noire dans le cadre d'une nouvelle vague de sanctions, interdisant à ces bâtiments d'accéder aux ports et de recevoir des services au sein de l'UE.

Transportant principalement du pétrole brut mais aussi des produits raffinés tels que l'essence et le diesel, ces bateaux desservent principalement les ports russes d'Oust-Louga et de Primorsk, sur les rives de la Baltique et constituent une «bombe à retardement pour l'environnement», selon des experts interrogés par Yle. 

Reliée à l'Atlantique par l'étroit détroit du Danemark, cette mer est connue pour ses eaux peu profondes et à la faible salinité, très sensibles aux changements environnementaux.

«Le risque d'accidents environnementaux, en particulier dans la mer Baltique et dans le golfe de Finlande, est clairement à un niveau élevé», a mis en garde M. Hirvi. «Cela est dû au mauvais état des vieux navires de la flotte fantôme, combiné au brouillage du GNSS», a-t-il ajouté, faisant référence à la désactivation des systèmes de suivi de la navigation.

Seuls six des bâtiments identifiés par Yle ont moins de 15 ans. Une éventuelle marée noire «pourrait se traduire par des coûts très importants» pour la Finlande, d'après le responsable de la sécurité maritime.

