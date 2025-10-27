«Une opération sous faux drapeau» : le Venezuela affirme avoir démantelé une cellule criminelle liée à la CIA qui cherchait à attaquer un destroyer de l'US Navy

Le Venezuela a annoncé, ce lundi 27 octobre, avoir démantelé une «cellule criminelle» liée à la CIA, qui aurait cherché à attaquer le navire américain amarré à Trinité-et-Tobago pour des exercices militaires, afin d'incriminer le régime de Nicolas Maduro.

Un scandale diplomatique en prévision ? Une «cellule criminelle» liée à la CIA, qui aurait cherché à attaquer le navire américain amarré à Trinité-et-Tobago pour des exercices militaires et ensuite incriminer le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro, a été démantelée ce lundi, a indiqué Caracas.

Le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil a déclaré dans un communiqué qu'il avait informé Port-d'Espagne de cette présumée «opération sous faux drapeau», un jour après que le gouvernement a annoncé l'arrestation au Venezuela «d'un groupe de mercenaires» liés à l'agence de renseignement américaine.

La présence du navire inquiète

Caracas estime que la présence du l'USS Gravely est une «provocation» pouvant conduire à une «guerre». «Sur notre territoire, une cellule criminelle financée par la CIA et liée à cette opération clandestine est en train d'être démantelée», a indiqué Yvan Gil, assurant que la cellule voulait faire «accuser le Venezuela, afin de justifier une agression contre notre pays».

Le président Donald Trump a approuvé il y a quelques jours des opérations clandestines de la CIA au Venezuela et étudie des frappes terrestres, dans le cadre d'opérations contre le trafic de drogue dans les Caraïbes.

Une guerre américaine contre le narcotrafic

Les États-Unis mènent depuis début septembre, essentiellement dans les eaux caribéennes, des frappes aériennes contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants.

Jusque-là, Washington a revendiqué dix frappes. Elles ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du gouvernement américain.

Washington a déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes et un dans le Golfe du Mexique, officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, visant particulièrement le Venezuela et son président Nicolas Maduro.

Le président Trump a aussi annoncé l'arrivée prochaine du plus grand porte-avions du monde. L'un de ces navires, l'USS Gravely, est arrivé à Port-d'Espagne samedi et y restera jusqu'au 30 octobre pour des exercices conjoints avec les forces trinidadiennes.

Nicolas Maduro, qui réfute les accusations de trafic de drogue, a accusé ce vendredi les États-Unis «d'inventer une guerre éternelle : ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre et ils inventent une guerre que nous allons éviter».