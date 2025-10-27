Vents allant jusqu'à 260 km/h, vagues de plusieurs mètres... L'ouragan Melissa se renforce avant de frapper la Jamaïque

L'ouragan Melissa, placé en catégorie 5, le rang maximal, ce lundi, s'approche lentement, mais sûrement de la Jamaïque tout en montant en puissance. Les météorologues américains redoutent qu'il fasse de nombreuses victimes.

La menace gronde. L'ouragan Melissa a été élevé ce lundi à la catégorie maximale dans les Caraïbes, menaçant notamment la Jamaïque, Haïti ainsi que la République dominicaine de «vents destructeurs» et d’«inondations catastrophiques» dans les 48 heures à venir.

Hurricane #Melissa Advisory 25: Category 5 Melissa Expected to Turn Northward Later Today Or Tonight. Catastrophic and Life-Threatening Winds, Flooding, and Storm Surge Expected On Jamaica Tonight and Early Tuesday. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

«Melissa est maintenant un ouragan de catégorie 5. Les vents destructeurs, les marées de tempête et des inondations catastrophiques s'aggraveront progressivement en Jamaïque tout au long de la journée et jusqu'à ce soir», a indiqué lundi sur son site internet le Centre national américain des ouragans (NHC).

La Jamaïque frappée dans les prochaines heures

L'œil de l'ouragan «devrait passer près ou au-dessus de la Jamaïque ce soir et mardi, traverser le sud-est de Cuba mardi soir, et se diriger vers le sud-est des Bahamas mercredi», a estimé le NHC, basé à Miami, aux Etats-Unis.

The monster eye at the center of a still strengthening Hurricane Melissa. pic.twitter.com/rOyaApeLPc — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Melissa a déjà fait quatre morts au cours de la semaine : trois en Haïti et un en République dominicaine, où un adolescent est en outre porté disparu.

Des précipitations jusqu'à un mètre

Le NHC a fait état de vents allant jusqu'à 260 kilomètres par heure et de vagues «hautes et destructrices». La vitesse relativement faible de l'ouragan, d'environ 6 km/h, préoccupe les experts, car les pluies et glissements de terrain qu'il provoque risquent de durer plus longtemps.

27 Oct 11AM EDT: @NOAA_HurrHunter@53rdWRS find #Melissa Stronger. Catastrophic and life-threatening winds, flooding, and storm surge expected on Jamaica tonight and early Tuesday. Here are the latest Key Messages. pic.twitter.com/lGfY0FfZRr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Melissa pourrait provoquer des précipitations allant jusqu'à un mètre dans certaines régions de la Jamaïque et de l'île d'Hispaniola, où se trouve Haïti et la République dominicaine.

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, de crues et de glissements de terrain. L'aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture dès samedi soir.

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, en juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.

Le réchauffement de la surface des océans augmente l'intensité des cyclones, ouragans ou typhons, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, mais pas leur nombre total, selon les experts du changement climatique.