«C’est la décision à prendre» : après la libération du tueur de son mari, l'épouse d'un rabbin israélien se confie

Sept ans après le meurtre de son mari, le rabbin Raziel Shevach, Yaël Shevach a livré un témoignage poignant de cette épreuve et de la difficile acceptation de la libération de son assassin contre celle des otages israéliens retenus à Gaza annoncée le 10 octobre dernier.

Le 10 octobre dernier, Yael Shevach a reçu un appel téléphonique tant redouté celui du ministère israélien de La Défense. On lui a annoncé que l’assassin de son mari le rabbin Raziel Shevach faisait partie des 250 prisonniers palestiniens condamné à la perpétuité qui allaient être libérés dans le cadre de l’accord passé entre Israël et le Hamas.

La décision a été prise sans concertation avec les familles des victimes. Yael était avec ses enfants et ses beaux-parents ils célèbrent Soukkot.

Cette nouvelle les a anéantis mais Yael nous confie : « Si c’est le cadeau qu’on peut faire pour qu’un otage revienne alors je le fais avec le cœur mais ce n’est pas facile ».

Le 9 janvier 2018, Raziel avait été assassiné alors qu’il rentrait chez lui. Des terroristes embusqués dans un véhicule l’attendaient sur le bord de la route près de Havat Gilad en Cisjordanie pour tuer un juif. Inquiète par son retard, Yael a appelé Raziel qui lui a demandé d’appeler des secours. Raziel est décédé dans l’ambulance qui le conduisait à l’hôpital.

«C’était des terroristes qui cherchaient quelqu’un qui a l’air d’être juif. Mon mari avait une grosse barbe, des péotes (longues mèches de cheveux qui descendent sur le côté de la tête) et une grande kippa. Il a vraiment l’air juif. Quand ils l’ont remarqué sur la route qui mène à la maison, ils l’ont fusillé», a détaillé Yaël Shevach.

Cette dernière pensait que la libération des otages permettrait d’atténuer sa douleur.

«J’aurais voulu dire que je me sens soulagée mais ce n’est pas vrai. Je pensais que quand on recevrait nos otages vivants, on allait commencer à sentir qu’on pouvait laisser ça derrière nous et qu’on pourrait regarder vers le futur mais j’attends encore, ce n’est toujours pas arrivé», a conclu la veuve du rabbin Shevach.

Yael et Raziel s’étaient installés en 2011 à Havat Gildad en Cisjordanie dans une communauté qui comptait 25 familles à l’époque. Désormais une centaine de familles vit ici.

«C’est une autre vie qui commence, la vie s’est effondrée j’avais une décision à prendre rester dans mon chagrin ou continuer à vivre», explique Yael. Elle a décidé de rester à Havat Gilad avec ses six enfants et de poursuivre cette vie qu’ils avaient choisi.

28 jours après l’assassinat de Raziel, l’armée israélienne avait éliminé le tireur. Le conducteur avait lui été condamné à la prison à perpétuité.

Avec ces 250 terroristes condamnés à la perpétuité qui viennent d’être relâchés, Yael s’inquiète de l’avenir. Comment savoir s’ils ne recommenceront pas ? Quelles garanties le gouvernement israélien peut-il leur assurer ?

Le 7-Octobre 2023 a, pour Yael, mis en lumière des failles sécuritaires. Elle nous affirme ne pas être tranquille et demande aux autorités israéliennes à veiller à leur sécurité.