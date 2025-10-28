Des vents jusqu'à 350 km/h, un mètre de pluie, glissements de terrain... Avant son arrivée, l'ouragan Melissa effraye la Jamaïque

L'ouragan Melissa, placé en catégorie 5, le rang maximal, ce lundi, s'approche lentement, mais sûrement de la Jamaïque tout en montant en puissance. Les météorologues américains redoutent qu'il fasse de nombreuses victimes.

La menace gronde. L'ouragan Melissa a été élevé ce lundi à la catégorie maximale dans les Caraïbes, menaçant notamment la Jamaïque, Haïti ainsi que la République dominicaine de «vents destructeurs» et d’«inondations catastrophiques» dans les 48 heures à venir.

From a crewmember on yesterday's Teal 74 mission into now-Category 5 Hurricane #Melissa. As clear of an eye as you will see in the Atlantic basin. pic.twitter.com/5tktvvrIR1 — Jeremy DeHart (@JeremyDeHartWX) October 27, 2025

«Melissa est maintenant un ouragan de catégorie 5. Les vents destructeurs, les marées de tempête et des inondations catastrophiques s'aggraveront progressivement en Jamaïque tout au long de la journée et jusqu'à ce soir», a indiqué lundi sur son site internet le Centre national américain des ouragans (NHC).

La Jamaïque frappée dans les prochaines heures

L'œil de l'ouragan «devrait passer près ou au-dessus de la Jamaïque ce soir et mardi, traverser le sud-est de Cuba mardi soir, et se diriger vers le sud-est des Bahamas mercredi», a estimé le NHC, basé à Miami, aux Etats-Unis.

The monster eye at the center of a still strengthening Hurricane Melissa. pic.twitter.com/rOyaApeLPc — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Melissa a déjà fait quatre morts au cours de la semaine : trois en Haïti et un en République dominicaine, où un adolescent est en outre porté disparu.

Des précipitations allant jusqu'à un mètre de hauteur

Le NHC a fait état de vents allant jusqu'à 350 kilomètres par heure et de vagues «hautes et destructrices». La vitesse relativement faible de l'ouragan, d'environ 6 km/h, préoccupe les experts, car les pluies et glissements de terrain qu'il provoque risquent de durer plus longtemps.

5pm EDT Oct 27th Key Messages for Category 5 #Hurricane#Melissa:#Jamaica: Remain in your safe shelter & do not venture

outside. Catastrophic, life-threatening flash flooding & numerous landslides through Tuesday as Melissa's core moves ashore.https://t.co/pKyx6SWXG5pic.twitter.com/rqb93DoFfF — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Melissa pourrait provoquer des précipitations allant jusqu'à un mètre dans certaines régions de la Jamaïque et de l'île d'Hispaniola, où se trouve Haïti et la République dominicaine.

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, de crues et de glissements de terrain. L'aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture dès samedi soir.

Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, a prévenu lundi sur la chaîne américaine CNN que l'ouragan Melissa, qui se rapproche dangereusement de l'ouest du pays, pourrait provoquer des dégâts considérables et a appelé les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires.

«Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan de catégorie 5», a-t-il déclaré.

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, en juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.

Le réchauffement de la surface des océans augmente l'intensité des cyclones, ouragans ou typhons, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, mais pas leur nombre total, selon les experts du changement climatique.