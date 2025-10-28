États-Unis : des moustiques vecteurs de maladies se propagent en masse en Californie 

Dans le nord de la Californie, le moustique Aedes aegypti poursuit sa progression, entraînant avec lui un risque accru de maladies telles que la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya ou le virus Zika. Un problème devenu un enjeu de santé publique.

Des moustiques vecteurs de maladies se propagent en Californie du Nord, aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires alertent sur la progression d’une espèce invasive de moustiques, Aedes aegypti, dans le nord de la Californie, y compris dans la baie de San Francisco.

Ces insectes sont connus pour transmettre des maladies comme la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya ou le Zika.

Des spécimens ont été détectés à San José, près de Kelley Park, a indiqué le district de contrôle des vecteurs du comté de Santa Clara. C’est une première pour cette zone, selon Taylor Kelly, responsable scientifique du district, qui souligne que «de nombreuses nouvelles zones du comté sont désormais touchées».

Début octobre, le comté de Los Angeles a signalé son premier cas local de dengue de la saison, probablement lié à Aedes aegypti. Ce moustique, identifiable à ses bandes blanches sur les pattes et ses rayures dorsales, pique agressivement le jour et se reproduit dans toute eau stagnante (pots de fleurs, gamelles, jardins).

Les autorités appellent les habitants à vider et à nettoyer régulièrement ces récipients pour limiter la prolifération.

Changement climatique : le moustique Aedes aegypti s’étend à de nouvelles régions du globe

Aux États-Unis, le moustique Aedes aegypti est habituellement présent dans le sud du pays, le sud-ouest et à Porto Rico, mais il s’étend désormais vers le nord. Selon les autorités sanitaires, ses populations se sont progressivement propagées dans toute la Californie du Nord depuis le printemps.

Le département californien de la Santé a déjà lié cette espèce à des cas locaux de dengue. Selon le World Mosquito Program, le changement climatique favorise la prolifération mondiale de ces moustiques, qui se développent dans des environnements chauds et humides.

Le phénomène s’étend désormais jusqu’à l’Islande, ne laissant que l’Antarctique épargné. En Californie, le climat, combiné à une résistance croissante aux insecticides, expliquerait cette progression rapide.