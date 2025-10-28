Toute l’actu en direct 24h/24
États-Unis : dévoreuse d'énergie, l'IA pousse Google à rouvrir une centrale nucléaire fermée depuis 2020

L'accord entre Google et NextEra Energy vise à «répondre à la demande croissante en énergie de l'intelligence artificielle». [REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le géant américain Google a annoncé lundi qu'un accord avait été conclu avec NextEra Energy pour la remise en service en 2029 d'une centrale nucléaire fermée depuis 2020. Le but étant d'alimenter l'Intelligence artificielle de Google. 

Un secteur en plein boom. L'intelligence artificielle de Google va profiter de la réouverture d'une centrale nucléaire en 2029 pour se développer. En service depuis 1974, celle-ci avait été fermée par NextEra Energy en 2020. Devenue trop coûteuse, elle avait poussé l'entreprise à se tourner davantage vers l'éolien.

L'accord entre Google et NextEra Energy vise à «répondre à la demande croissante en énergie de l'intelligence artificielle (IA) Gemini, grâce à une énergie nucléaire propre et fiable», ont annoncé le deux entreprises dans un communiqué commun publié lundi 27 octobre. «La pierre angulaire de cette collaboration est le redémarrage prévu de Duane Arnold (Iowa, États-Unis)», ont-elles ajouté, précisant que la centrale, fermée en 2020, «devrait être mise en service et alimenter le réseau électrique d'ici le premier trimestre 2029».

L'IA, consommatrice excessive d'électricité

«Les investissements stratégiques de NextEra Energy dans le nucléaire et la production d'énergie avancée permettent à Google de déployer une IA capable de stimuler l'économie américaine, de créer des emplois, d'accélérer les avancées scientifiques, d'améliorer les résultats en matière de santé et d'éducation, et de renforcer la sécurité nationale et mondiale», avancent les deux entreprises dans leur communiqué conjoint. 

En pleine croissance, l'IA générative, qui demande énormément d'énergie, a poussé à la réouverture de nombreuses centrales nucléaires ces dernières années, afin de répondre favorablement aux besoins. De nombreuses entreprises cherchent même à développer des petits réacteurs, aussi appelés SMR (small modular reactor). Mais ceux-ci ne devraient pas voir le jour avant 2030. 

C'est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024, signe du rebond de l'industrie nucléaire après des décennies sans investissements majeurs aux Etats-Unis.

