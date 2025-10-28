Japon : face à la recrudescence d'attaques mortelles d'ours, l'armée appelée en renfort

Le gouverneur de la préfecture d’Akita, dans le nord du Japon, a demandé mardi l’intervention de l’armée face à la multiplication d’attaques mortelles d’ours. Il estime que la situation est désormais trop grave pour être gérée sans l’appui des Forces d’autodéfense.

Une situation qui inquiète. Le gouverneur d'un département du nord du Japon a demandé mardi à l'armée d'intervenir face à une succession «vraiment effroyable» d'attaques mortelles d'ours dans le pays.

«Nous sommes désormais dans une situation où la vie de nos concitoyens ne peut être protégée sans l'aide des Forces d'autodéfense», a déclaré le gouverneur d'Akita, Kenta Suzuki.

Selon Japan Today, les attaques d’ours ont atteint un niveau inédit cette année, avec plus de 200 incidents recensés depuis le printemps 2025, dont plusieurs mortels dans le nord de l’archipel.

Les autorités locales estiment que la diminution des ressources naturelles en forêt est la cause majoritaire poussant les ours à s’aventurer de plus en plus souvent vers les zones habitées.