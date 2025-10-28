Japon : l'homme jugé pour le meurtre de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe plaide coupable

Trois ans après l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, son meurtrier présumé, Tetsuya Yamagami, a reconnu les faits lors de l’ouverture de son procès à Nara. Escorté par la police, l’homme de 45 ans a plaidé coupable.

«Tout est vrai», a déclaré Tetsuya Yamagami, 45 ans, poursuivi pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe après être entré dans la salle d'audience du tribunal à Nara.

Plus de 3 ans après l’événement qui a marqué tout le Japon, mardi 28 octobre, commençait le procès de Tetsuya Yamagami, l’assassin de Shinzo Abe, l’ancien Premier ministre japonais. Jusqu’alors en détention provisoire, cet ancien militaire japonais avait été inculpé en janvier 2023 pour meurtre et violation de la loi sur le contrôle des armes. L’homme de 45 ans a plaidé coupable en ce jour devant le tribunal.

Pour rappel, le mis en cause avait tiré deux fois sur l’ancien Premier ministre avec un pistolet de fabrication artisanale alors que celui-ci prononçait un discours de campagne électorale en faveur d’un candidat dans la ville de Nara, le 8 juillet 2022. Au terme d’une longue expertise psychiatrique, celui-ci avait été considéré apte à se faire juger.

La secte Moon, au cœur du mobile

Selon The Japan Times, rapportant les propos de l’Asahi Shimbun, Tetsuya Yamagami n'avait pas l'intention de contester l'accusation de meurtre portée contre lui et explique avoir visé Shinzo Abe en raison de ses liens avec la secte Moon.

Le meurtrier avait expliqué qu’il entretenait une rancœur personnelle envers ce groupe aussi connue sous le nom de l’Église de l’Unification. Et pour cause, l’organisation religieuse d’origine sud-coréenne implantée également au Japon, aurait manipulé et soutiré des sommes importantes à sa mère, menant leur famille à la ruine. Cette dernière s’était déclarée en faillite personnelle après avoir fait un don de 100 millions de yens.

En mars, le tribunal du district de Tokyo avait émis un ordre de dissolution de la section japonaise de l’Église de l’Unification. Le juge président Kenya Suzuki a jugé que la secte avait causé des «dommages sans précédent» à la société en soutirant des sommes importantes à travers la vente d’objets spirituels, en jouant sur les faiblesses et les peurs de leurs adeptes.

D'ailleurs, la mère de Tetsuya Yamagami doit comparaître ce mardi en tant que témoin de la défense. Cinq autres personnes, dont sa sœur cadette et un spécialiste des religions, témoigneront en faveur de l’homme de 45 ans.