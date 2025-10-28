L'ouragan Melissa touche terre en Jamaïque avec des vents à près de 300 km/h

L'ouragan Melissa, «l'un des plus puissants ouragans jamais enregistrés dans l'Atlantique», a touché terre mardi en Jamaïque, avec des vents à près de 300 kilomètres par heure, a annoncé le Centre national américain des ouragans.

L'ouragan «Melissa a touché terre dans le sud-ouest de la Jamaïque, près de New Hope, avec des vents soutenus estimés à 295 km/h», a précisé l'organisme dans un communiqué. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant à avoir jamais frappé ce pays des Caraïbes.

«Il n'y a aucune infrastructure dans cette région, ou peut-être n'importe où dans le monde, qui pourrait résister à un ouragan de catégorie cinq sans subir de dégâts», a déclaré le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, à CNN.

«Et pour la Jamaïque, un ouragan de catégorie cinq, en particulier là où l’impact est direct, et dans la zone d’impact, il y aura des dégâts catastrophiques», a-t-il poursuivi.